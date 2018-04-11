«Суббота на ММСО» станет крупнейшим образовательным событием для всей семьи

Галерея профессий будущего, профориентация для подростков, фестиваль летних лагерей, лекции и мастер-классы для родителей пройдут в «Субботу на ММСО-2018».

Московский международный салон образования — крупнейшее событие сферы в России — состоится 18-21 апреля на ВДНХ, в павильоне № 75. В субботу, 21 апреля, из деловой площадки для профессиональной дискуссии Салон превратится в образовательный праздник для всей семьи.

"Суббота на ММСО" включает серию образовательных мероприятий как для школьников, так и для родителей, которые вовлечены в образование своих детей и понимают необходимость собственного развития.

"Быть родителем — значит постоянно учиться, — считает куратор спецпроекта «Лаборатория для родителей» Екатерина Лукша. — Родители должны не меньше педагогов участвовать в образовании детей". Поэтому, по ее словам, программу Салона наполнили вопросами, которые волнуют не только профессиональное сообщество.

"Лаборатория для родителей" станет новым форматом ММСО, где взрослые и дети смогут выразить свое мнение наряду с экспертами, предложить свой способ решения проблем, связанных со школой и активным проникновением гаджетов в нашу жизнь.

Определиться с тем, куда инвестировать свободное время ребенка, поможет «Навигатор по дополнительному образованию». Эксперты сориентируют родителей в многообразии программ, кружков и внешкольных занятий и расскажут, как сделать правильный выбор, учитывая интересы детей.

Лучшие частные детские лагеря России и других стран впервые соберутся на одной площадке в рамках Салона. Организаторы представят на фестивале «Пятая четверть» более 40 образовательных программ, а путевку в понравившийся лагерь родители смогут купить прямо на фестивале.

Программа по профориентации в том числе расскажет о непрерывном образовании взрослым участникам Салона. Родители узнают, как развить необходимые для построения карьеры навыки, получат консультацию менторов и советы тех, кто круто изменил свою жизнь и карьеру.

Подростки, в свою очередь, смогут бесплатно пройти тест по профориентации. Благодаря «Лаборатории будущего» старшеклассники познакомятся со всем многообразием образовательных возможностей и осознают, что будущее поддается проектированию.

Регистрация доступна на официальном сайте ММСО. Вход свободный.