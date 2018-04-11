Вузы на экспорт. Студенты из каких стран предпочитают учиться в Прикамье

Мы живём в глобальном мире, и нашим вузам волей-неволей приходится выходить на внешний рынок — привлекать студентов из-за рубежа. Успех на этом поприще в условиях демографической ямы, когда падает число местных студентов, может стать серьёзным подспорьем, в том числе и финансовым.

Недаром государство сегодня заявляет о том, что к 2025 году количество иностранных студентов в российских вузах должно вырасти в три раза. Чем уже сегодня могут похвастать вузы Пермского края в работе на экспорт, выяснил «АиФ-Прикамье».

Куда едут?

Сегодня в прикамских вузах обучается более 1,6 тысячи студентов из 52 стран мира. Причём в прошлом году число иностранцев в наших университетах и академиях выросло в два раза. Основной вклад в это внесли студенты из Индии, которые в последние два года массово стали приезжать учиться в Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ). Благодаря этому число иностранцев здесь в 2018 году выросло до 864 человек (25,9% — их доля от общего числа учащихся в ПГМУ). На втором месте по количеству зарубежных студентов — пермский политех (259 человек, доля — 1,8%), на третьем — классический университет (190; 1,6%). Замыкают пятёрку по этому показателю фармакадемия (159; 7,4%) и аграрно-технологический университет (87; 1,3%). На эту пятёрку вузов приходится основная доля заморских студентов в Прикамье (97%).

С точки зрения географического разнообразия вне конкуренции ПНИПУ и ПГНИУ, где образование получают соответ­ственно уроженцы 34 и 30 стран. В ПГМУ обучаются студенты из 23 государств. Уже сложилась «специализация», когда студенты из одной страны ориентируются на конкретный пермский вуз. Так, почти все индийцы учатся в ПГМУ (доля 99,9%), китайцы выбирают ПГНИУ (71,9%), марокканцы предпочитают ПГФА (85,8%), а иракцы в основном едут в ПНИПУ (81%). Большинство студентов из Таджикистана сосредоточены в ПГАТУ (58,2%).

В целом больше всех студентов в наши вузы делегировали такие страны, как Индия (723), Таджикистан (141), Китай (139), Марокко (134) и Ирак (126).

Спросом у иностранцев пользуются следующие направления подготовки в пермских университетах: лечебное дело, стоматология, педиатрия (ПГМУ), нефтегазовое дело, экономика, строительство (ПНИПУ), филология, фармация и геология (ПГНИУ).

Экспортный потенциал пермских вузов сегодня используется, мягко говоря, не на всю катушку. Расти и расширяться есть куда. Доля иностранных студентов сегодня в нашем регионе — всего 2,7%. По этому показателю край заметно отстаёт даже от среднероссийских цифр (5%), не говоря уже о лидерах. Так, в вузах Томской области обучают почти 10 тысяч иностранцев (их доля — 16,4%), в свердловских — больше 4 тысяч (3,3%). Как видим, климат и относительная географическая удалённость — совсем не помеха для привлечения заморских студентов.

Другое дело, что есть одно кардинальное отличие от общероссийских тенденций. Сегодня в отечественных вузах 79% иностранных студентов — уроженцы стран СНГ, и лишь 21% — приезжие из дальнего зарубежья. В том же Томске высока доля студентов из Казахстана . В нашем крае всё с точностью до наоборот: 81% иностранных студентов прибыл к нам из дальнего зарубежья, остальные 19% представляют страны СНГ.

Приносят деньги

По словам ректора ПГМУ Ирины Корюкиной, немалую роль в притоке студентов из Индии (сегодня их здесь учится 722) сыграла большая рекламная кампания, которую провела компания-парт­нёр, занимающаяся привлечением и организацией обучения иностранцев в пермском вузе.

«На индийском ТВ запустили ролики про Пермский край и наш университет, широко распространяли по стране буклеты на английском языке. И сегодня у нас учатся студенты из разных штатов Индии. Они представляют различные касты, отличаются по уровню благосостояния», — рассказывает Ирина Корюкина.

Приток иностранных студентов позволил ПГМУ заработать 120 млн рублей в прошлом году. По словам Ирины Корюкиной, зар­плата преподавателей, занимающихся с иностранцами, может достигать 100-120 тысяч рублей в месяц.

«Непросто было принять такое решение, но мы перешли на преподавание на английском языке. Сначала ввели это на лечебном факультете, а с этого года и на стоматологическом. Сейчас у нас из 872 иностранцев 750 человек обучаются на английском языке. Наши педагоги сегодня соревнуются за право преподавать у иностранных студентов, «делят» расписание. Мы ведём переговоры с франкоязычными странами Африки — Алжиром Тунисом . Поэтому придётся решать проблему с преподаванием на французском языке. Возможно, стоит разработать в Перми межвузовский проект: готовить переводчиков в классическом и педагогическом университетах для работы на младших курсах нашего вуза, пока иностранные студенты не освоят язык, то есть будет по два преподавателя на занятиях», — добавляет ректор ПГМУ.

Построят кампус европейского уровня?

Власти региона сегодня ставят задачу увеличить количество иностранных студентов в пермских вузах в полтора раза. Для этого, помимо глобальных вопросов (например, признания наших дипломов за рубежом), которые можно разрешить только на государственном уровне, предстоит решить и массу локальных проблем. Одна из них — организация миграционного учёта.

«Наши студенты, мотивированные, социализированные, приходят в миграционную службу и встают в общую очередь с трудовыми мигрантами из стран СНГ. Нет ни сотрудников, умеющих говорить на английском языке, ни информации на других языках, ни выделенных часов для приёма иностранных студентов. Это удручает. Хочется, чтобы провели межведомственное совещание на уровне края и упорядочили этот вопрос. Для продвижения пермских вузов не хватает качественного, профессионального фильма на английском языке о Пермском крае, который можно было бы показывать на разных выставках, демонстрировать в посольствах», — добавляет Ирина Корюкина.

Другой важный вопрос — жилищный. Есть компания, которая готова построить в Перми большой кампус европейского уровня на три тысячи мест для иностранных студентов, прежде всего обучающихся в ПГМУ. Но жить в нём смогут учащиеся и других наших вузов. Сейчас краевые власти ищут площадку под этот кампус.

Продвигать регион

Заместитель председателя правитель­ства края Ирина Ивенских:

«Иностранный студент, заходя в наш вуз, первым делом встречает вахтёра, который не только не говорит ни на каком языке, но и выступает своего рода «стражем» всего учебного заведения. И этот факт зарубежные студенты отмечают как первое препятствие, которое они долго и болезненно переживают. Понятно, что вузам самим по силам изменить эту ситуацию.

Сегодня необходимо создавать региональные центры поддерж­ки иностранных студентов, которые оказывали бы юридическую помощь, помогали решать вопросы, связанные с бытом и медобслуживанием. Мне кажется, для этого можно привлекать волонтёров, самих иностранных студентов. Конечно, нужно думать о межвузовской инфраструктуре, увеличивать число мероприятий межвузовского уровня, которые бы привлекали иностранцев. Важно проводить совместные выездные кампании наших вузов за рубежом, при этом продвигая не только свой университет, но и весь Пермский край. Успех Томской области заключается в том, что когда иностранного студента спрашивают, куда он едет учиться, он отвечает: «В Томск». К нам же студенты едут в конкретный вуз, не понимая, что такое Пермский край. Межвузовский центр Томска продвигает свою область как привлекательный туристический, культурный и спортивный регион. Ещё одно направление, которое следует развивать нашим вузам, — продвижение в соцсетях на разных языках».

Разные менталитеты

Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин: