Резидент «Сколково» готов реализовать в Бурятии проект «Цифровая школа»

right"В сфере образования ряд компаний участников проекта «Сколково» начинают работу. В частности, компания «ЯКласс» готова реализовать в Республике пилотный проект «Цифровая школа Бурятии» и бесплатный курс для учителей «по электронно-образовательным ресурсам». В рамках данного проекта «ЯКласс» организует обучение методистов, которые далее смогут обучать педагогов работе не только с программой «ЯКласс», но и другими системами", — сказал Окунев, принявший участие в Улан-Удэ в региональном этапе крупнейшего в России и СНГ мероприятия по отбору перспективных проектов — Стартап Тура. Слова Окунева цитирует пресс-служба Фонда «Сколково».

Окунев отметил, что представители Фонда договорились с руководством Бурятии о совместных шагах в целях привлечения в республику разработок участников проекта «Сколково». «Среди таких проектов большое внимание уделено взаимодействию в рамках цифровизации образования, медицины, туризма, промышленности», — сказал представитель фонда «Сколково», приведя в пример компанию «Вист майнинг технолоджи», которая уже реализует в Бурятии проект «Умный карьер», а также компанию ЮНИМ, занимающуюся вопросами диагностики онкологических заболеваний.

Кроме того, как отмечает пресс-служба Фонда, на Стартап Туре стало известно, что центр детского технического творчества «Кванториум», строящийся в столице Бурятии Улан-Удэ, должен заработать к концу текущего года.

Технопарк будет рассчитан на восьмисот воспитанников, еще порядка 3,5 тысяч детей со всей Бурятии смогут обучаться там по краткосрочным программам. Уже построено здание для технических лабораторий и подобран педагогический коллектив.