Из-за ОРЗ в Свердловской области закрыты семь школ и четыре детских сада

ЕКАТЕРИНБУРГ , 11 апреля. / ТАСС /. Занятия полностью приостановили в семи школах и четырех детских садах Свердловской области из-за острого респираторного заболевания (ОРЗ). Частично приостановлен образовательный процесс в 106 детских садах и восьми школах, сообщили в среду в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Полностью образовательный процесс приостановлен в четырех детских садах и семи школах, частично приостановлен образовательный процесс в 106 детских садах (закрыта 141 группа) и в восьми школах (закрыто 14 классов)", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, за прошлую неделю зарегистрировано 29,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Эпидпорог выше на 8% за счет повышенной заболеваемости подростков старше пятнадцати лет и взрослых.

"В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 13,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Заболеваемость выше эпидемического порога на 25% за счет детей от трех лет, подростков и взрослых. Эпидемический порог на 20% и более превышен в десяти муниципальных округах. Во все городах и районах с превышением эпидпорогов введены дополнительные противоэпидемические мероприятий", — сказали в пресс— службе.