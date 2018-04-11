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Из-за ОРЗ в Свердловской области закрыты семь школ и четыре детских сада
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Из-за ОРЗ в Свердловской области закрыты семь школ и четыре детских сада 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Занятия полностью приостановили в семи школах и четырех детских садах Свердловской области из-за острого респираторного заболевания (ОРЗ). Частично приостановлен образовательный процесс в 106 детских садах и восьми школах, сообщили в среду в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
"Полностью образовательный процесс приостановлен в четырех детских садах и семи школах, частично приостановлен образовательный процесс в 106 детских садах (закрыта 141 группа) и в восьми школах (закрыто 14 классов)", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, за прошлую неделю зарегистрировано 29,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Эпидпорог выше на 8% за счет повышенной заболеваемости подростков старше пятнадцати лет и взрослых.
"В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 13,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Заболеваемость выше эпидемического порога на 25% за счет детей от трех лет, подростков и взрослых. Эпидемический порог на 20% и более превышен в десяти муниципальных округах. Во все городах и районах с превышением эпидпорогов введены дополнительные противоэпидемические мероприятий", — сказали в пресс— службе.
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