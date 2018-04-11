В Нижегородской области родители не пускают детей в аварийную школу

Устали бояться за жизнь своих детей, объясняют родители, вот и устроили бессрочные каникулы. Уже несколько дней ученики 16-й школы коллективно пропускают занятия. После таких крайних мер о разваливающихся классах наконец-то услышали районные власти.

Приехала комиссия, провела экспертизу, выдала заключение о том, что зданию давно необходим капитальный ремонт, и уехала. Районные чиновники пообещали решить проблему, но начать работы смогут не раньше будущего года.

«Мы можем сейчас просить у бюджета деньги заложить на 2019 год. На капитальный ремонт школы в этом году деньги, естественно, не заложены», — объясняет Галина Тюрина, начальник Управления образования г. Павлово.

А здание тем временем продолжает изнашиваться. После того, как под камнепад из кирпичей едва не попали проходящие мимо дети, огородили опасное место.

Опасно и внутри здания. На днях талая вода залила лампы и пожарную сигнализацию в нескольких классах. Пока никто не пострадал, директор просто закрыл их на замок.

«Оценили эти пять классов, которые сейчас исключены из образовательного процесса, и приняли решение не учиться в них», — говорит Андрей Стрепков, директор школы № 16 г. Павлово.

По словам директора, эксперты сделали вывод, что 50 лет назад при строительстве использовали некачественный цемент. А значит, ремонт требуется капитальный. Иначе школа может сложиться как карточный домик.

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