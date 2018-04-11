Ректор МИСиС: при всех плюсах, онлайн-обучение не заменит работу педагога

Технологии онлайн-обучения сегодня все активнее завоевывают место в спектре образовательных курсов и практик. Как эти технологии внедряются в работу Национального исследовательского технического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)? Может ли онлайн-обучение со временем полностью вытеснить педагогов из учебных аудиторий? На эти и другие вопросы корреспондента проекта «Социальный навигатор » МИА «Россия сегодня» в преддверии V Московского международного салона образования (ММСО-2018) ответила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова

— Алевтина Анатольевна, что НИТУ «МИСиС» планирует представить на Московском международном салоне образования-2018?

— Московский международный салон образования — одно из ключевых отраслевых мероприятий в России . НИТУ «МИСиС» не первый год принимает участие в образовательной выставке, а также в деловой части форума в кластерах «Профнавигация», «Общее образование» и «Высшее образование».

В 2018 году наш университет отмечает 100-летний юбилей. Мы готовим масштабный стенд, где предложим посетителям ММСО-2018 совершить увлекательное путешествие в мир науки и инженерных профессий. У абитуриентов, их родителей, а также школьных преподавателей будет возможность узнать о профессиях будущего, которые можно получить у нас в университете, новых образовательных программах, разработанных совместно с бизнес-партнерами, и лучших практиках вуза.

На стенде НИТУ «МИСиС» будет представлена экспозиция прорывных научных разработок, в реализации которых принимали активное участие студенты и молодые ученые университета.

— Сегодня на первый план в работе лучших российских вузов выходит внедрение методов онлайн-обучения. Ведете ли вы эту работу в НИТУ «МИСиС»?

— Онлайн-обучение в России делает только первые шаги. Нам предстоит большой и сложный путь по разработке и внедрению новых методик и инструментов в образовательный процесс.

В настоящее время широкое распространение получила технология Blended Learning (или смешанного обучения), когда студент приобретает знания не только очно в университетских аудиториях, но и при помощи онлайн-курсов.

В результате комплексного подхода количество студентов университета, охваченных смешанным обучением, постоянно растет: сегодня более 2500 обучающихся НИТУ «МИСиС» зарегистрированы на электронных курсах, размещенных на университетской обучающей платформе Canvas.

Онлайн-обучение — это не только повышение качества и доступности образования, но и новые возможности для наших студентов: формирование индивидуальных образовательных траекторий, возможность учиться у лучших.

— Вы занимаетесь онлайн-обучением только своих студентов или решаете более широкие задачи?

— В России онлайн-обучение активно развивается: на двадцати самых популярных образовательных ресурсах страны размещено около 700 онлайн-курсов и зарегистрировано более 2 миллионов слушателей, в том числе, студенты трехсот российских университетов.

Таких результатов невозможно было бы достичь без самого пристального внимания к сфере образования со стороны государства. В 2015 году наш университет в числе восьми ведущих вузов страны стал учредителем Национальной платформы открытого образования, созданной при поддержке Минобрнауки России . За два года преподавателями НИТУ «МИСиС» разработаны для НПОО более 20 курсов, на которые зарегистрировались около 40 тысяч человек.

Осенью 2017 года Минобрнауки запустило государственный приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (СЦОС в РФ), нацеленный на повышение качества и доступности образования для всех граждан страны, вне зависимости от их возраста и места проживания, благодаря использованию современных технологий.

Предполагается, что к концу 2025 года обучение на онлайн-курсах пройдут более 11 миллионов человек. НИТУ «МИСИС» стал одним из победителей открытого конкурса на предоставление грантов в рамках этого проекта.

Сегодня государством принят курс на построение цифровой экономики, и он потребует подготовки специалистов качественно другого уровня. Широкое использование цифровых технологий в традиционном образовании, а также воплощение в жизнь таких проектов, как «СЦОС в РФ», — часть этой большой работы.

— Может ли онлайн-обучение, на ваш взгляд, со временем полностью вытеснить преподавателей из аудиторий?

— Онлайн-образование формирует мотивацию к непрерывному самообучению и самообразованию. Это одна из ключевых компетенций для современного профессионала в любой области, её роль со временем будет только возрастать. Но, несмотря на это, получить полноценное техническое образование онлайн невозможно, и поступать в вуз все равно придется. Нельзя стать инженером без работы в лабораториях, без выполнения практических заданий, без практик и стажировок на производстве.

Точно так же невозможно представить себе образование будущего без талантливых преподавателей, мудрых профессоров, опытных наставников-практиков. Уверена, что онлайн-обучение займет важное место в образовательном процессе, но оно никогда не сможет заменить Учителя.