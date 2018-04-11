В школу-с перегрузом?В Переволоцком районе детей возят на уроки в два рейса

Очередь на остановке

Каждое утро школьники Степановской школы собираются на уроки чуть раньше обычного. Два автобуса, которые забирают ребят из Алисово, Кутлумбетово и Алмалы, не вмещают все восемь десятков школяров. По правилам в одном автобусе могут ехать не больше 20 детей. В школе две машины, но им приходится привозить учеников в два рейса. Буквально неделю назад сломался один из автобусов. Временно на рейс выходил только один. Если бы все было по правилам, то автобус должен был делать четыре рейса, а для этого ученикам пришлось бы вставать еще раньше.

«Один автобус приходил к нам уже полный, — рассказывают жители села Алисово. — Детям приходилось ехать стоя, хотя правилами это запрещено. Начали возить в несколько рейсов, но тогда детям, которые приехали раньше, приходилось чуть ли не час ждать начала уроков».

В самой школе не скрывают: некоторые трудности с доставкой школьников существуют, но никто не жалуется, пока работают оба автобуса.

«Сейчас детей возят два автобуса, нам удалось отремонтировать тот, который сломался, но все равно они совершают по два рейса, — рассказал директор Степановской школы Сергей Жирнов . — Тем, кто приезжает раньше, нужно подождать буквально полчаса. С ними приезжают и учителя, которые в это время присматривают за школьниками. Дети могут не спеша подготовиться к уроку или повторить материал».

Три года ждать

Автобусам Степановской школы в этом году исполняется шесть лет. Каждый из них в день проезжает порядка 100 километров, износ транспорта очень серьезный, поэтому каждая поломка может надолго вывести машину из строя.

«Для того, чтобы возить детей одним рейсом, нам нужно четыре автобуса, — говорит Сергей Александрович. — Но это новые расходы на бензин, водителей и содержание. Деньги выделяет муниципалитет, но их в нашей казне немного. Поэтому не думаю, что в ближайшее время мы увидим хотя бы два новых автобуса».

По нормативам каждый школьный автобус должен отработать 10 лет, только после этого они считаются выработавшими свой ресурс.

«В Степановской школе автобусам пошел седьмой год, так что три года они еще вполне могут отработать, — пояснил начальник отдела образования администрации Переволоцкого района Евгений Касимцев. — В районе парка школьных автобусов хватает для того, чтобы организовать подвоз всех школьников, даже не могу сказать, сколько денег нужно муниципалитету, чтобы его расширить».

«Зачем вообще было школы в наших селах закрывать, если ездить в соседнюю наши дети без проблем не могут? — задаются вопросом селяне. — Не проще ли было открыть хотя бы еще одну школу в том же Алисово, к примеру, чтобы часть детей училась там, а не ездила до Степановки?»