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С танцевальным искусством народов мира познакомились жители Войковского
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С танцевальным искусством народов мира познакомились жители Войковского 

Управа района Войковский 29 минут назад
Фото: Управа района Войковский
В школе №224, расположенной на Ленинградском шоссе, состоялся отчётный концерт одного из школьных хореографических коллективов.
— Зрителям представили программу «Весеннее настроение». В программу были включены танцы народов мира. На концерт пришли родители выступающих и педагоги. Ребята показали красивейшие номера. Равнодушных в зале не осталось, — сообщил сотрудник образовательной организации.
Как уточнили в школе, к выступлению юных артистов готовил художественный руководитель Иван Скворцов. (ео)
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