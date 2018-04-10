С танцевальным искусством народов мира познакомились жители Войковского

В школе №224, расположенной на Ленинградском шоссе, состоялся отчётный концерт одного из школьных хореографических коллективов.

— Зрителям представили программу «Весеннее настроение». В программу были включены танцы народов мира. На концерт пришли родители выступающих и педагоги. Ребята показали красивейшие номера. Равнодушных в зале не осталось, — сообщил сотрудник образовательной организации.