Основы слесарного и токарного дела освоили вологодские школьники

Сертификаты, удостоверяющие получение знаний по основам слесарного и токарного дела, получили сегодня 12 учащихся вечерней школы № 1. С января они проходили обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Мой путь в профессию».

Весь курс занял 34 часа. Уроки труда проходили на базе промышленно-технологического техникума на Ильюшина, 23. Параллельно с ними эту же профессию осваивали и девятиклассники из школы № 22. Сейчас у них продолжаются занятия.

«Это был совместный пилотный проект городских и региональных властей, направленный на профориентацию школьников и, по предварительной оценке, он удался. Мы планируем обратиться в Департамент образования, чтобы включить в процесс профподготовки и другие колледжи и техникумы, а также предложить поучаствовать в нем и другим школам», — рассказала начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Вологды Ольга Бандяк.

Сами ребята признаются, осваивать токарное дело понравилось, некоторые заинтересовались профессией. А значит, достигнута и одна из основных задач проекта — помочь школьникам сделать осознанный выбор и привлечь абитуриентов.

Сейчас в областной столице ведется постоянная работа по профориентации школьников. Проходят экскурсии в ссузы и вузы города, на IT-предприятия, профориентационные тестирования, проходят фестивали профессий.