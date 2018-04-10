Первые школьники Вологды закончили трудовое обучение на базе промышленных мастерских

Соответствующие сертификаты получили сегодня 12 девятиклассников вечерней школы № 1 Вологды . Они прошли обучение по программе «Мой путь в профессию» и освоили азы слесарного и токарного дела на базе Вологодского промышленно-технологического техникума.

Напомним, пилотный профориентационный проект стартовал в областной столице в январе 2018 года. Его участниками стали старшеклассники вечерней школы № 1 и школы № 22 — по 12 человек от каждого учебного заведения. Программу трудового обучения, рассчитанную на 34 часа, ребята проходили по желанию. Занятия по токарному и слесарному делу велись в промышленных мастерских техникума на профессиональных станках китайского и российского производства. Обучали школьников мастера среднего специального учебного заведения.

На данный момент ученики школы № 1 полностью прошли трудовой курс. Для старшеклассников из школы № 22 он завершится ближе к концу апреля.

«Это новая форма профориентации, которую мы опробовали в качестве пилотной и которая, на наш взгляд, помогает ребятам делать осознанный выбор профессии. Как показал опыт, школьники остались довольны, ряд из них выразили желание поступать в техникум и получать профессии слесаря и токаря. Мы считаем, что такой подход подтвердил свою эффективность. Поэтому планируем выходить в Департамент образования, чтобы рассмотреть возможность о включении в проект и других колледжей и техникумов Вологды. Также предложим влиться в процесс и другим школам города», — пояснила начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Ольга Бандяк.

Добавим, работа по профориентации школьников идет в Вологде по разным направлениям. Это профдиагностика, позволяющая старшеклассникам определиться со специальностью, экскурсии на предприятия, в колледжи и техникумы. Также вологодские школьники стали активными участниками фестиваля профессий, IT-форума и чемпионата « Молодые профессионалы».