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Столичное образование обсудят в школе №2122
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Столичное образование обсудят в школе №2122 

Администрация городского округа Щербинка 20 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт школы №2122
Директор образовательного комплекса «Школа №2122» Роман Кипятков проведет 15 апреля Школьный клубный день. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.
Открытая встреча с директором школы будет посвящена теме «Стратегия развития столичного образования до 2025 года». Родители и педагоги смогут задать Роману Кипяткову интересующие их вопросы. Они обсудят инициативы и новые проекты в образовательном процессе.
Подобное мероприятие проходит в третий раз. Встреча состоится на базе школьного отделения «Барыши». Начало запланировано на 12:00.
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