Столичное образование обсудят в школе №2122

Фото: официальный сайт школы №2122

Директор образовательного комплекса «Школа №2122» Роман Кипятков проведет 15 апреля Школьный клубный день. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Открытая встреча с директором школы будет посвящена теме «Стратегия развития столичного образования до 2025 года». Родители и педагоги смогут задать Роману Кипяткову интересующие их вопросы. Они обсудят инициативы и новые проекты в образовательном процессе.

Подобное мероприятие проходит в третий раз. Встреча состоится на базе школьного отделения «Барыши». Начало запланировано на 12:00.