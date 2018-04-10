В Госдуму внесли законопроект о добровольном изучении национальных языков

"Законопроектом предлагается уточнить, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом также уточняется, что право на изучение родного языка из числа языков народов РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования и с учетом потребностей самих школьников и их родителей или законных представителей.

Согласно предлагаемым поправкам, при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик России мнение школьников и их родителей будет учитываться на основании письменных заявлений.

Авторы законопроекта также указали, что предлагаемые изменения позволят сохранить баланс реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения, а также возможности изучения государственных языков республик.

Русский и татарский языки в Татарстане , согласно конституции республики, являются государственными, их изучение до сих пор было обязательным в равном объеме. Однако родители школьников в республике в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры , отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, который, по их словам, преподавался в ущерб русскому языку. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков русского языка.

По итогам проведенной прокурорской проверки в 1,4 тысячи образовательных организаций Татарстана было выявлено более 3,8 тысячи нарушений законодательства об образовании. В частности, по данным прокуратуры, были выявлены снижение объемов преподавания русского языка (он соответствовал федеральным стандартам лишь в 24 школах), навязывание незаконных итогов тестирования по татарскому языку, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл в аттестатах. После проверок и выданных предписаний нарушения были устранены, учебные планы приведены в соответствие с федеральными стандартами.