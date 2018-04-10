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Школьники из Соколиной горы победили в творческом конкурсе
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Школьники из Соколиной горы победили в творческом конкурсе 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Девятиклассники из школы с углубленным изучением экологии № 446 стали первыми на ежегодном конкурсе детского творчества «Пока в России Пушкин длится…» в номинации «Литературно-музыкальные композиции».
Лариса Александрова, учитель русского языка и литературы, помогла ребятам написать сценарии выступления и провести репетиции. По мнению педагога, творчество А. С. Пушкина является источником вдохновения для многих поколений. Творчество поэта нетрудно поделить на периоды, причем каждому из них свойственны свои особенности.
Конкурс проходит каждый год на площадке школа №2200 и предусматривает несколько номинаций: уже упомянутые литературно-музыкальные композиции, а также стихи собственного сочинения участников, литературное краеведение, чтение стихов на разных языках. Участвовать в соревновании могут ученики 5-11 классов.
Соучредителями конкурса стали Комиссия по развитию науки и образования Общественной палаты Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка», школа № 2200 и другие.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа с углубленным изучением экологии № 446».
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