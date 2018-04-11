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Учитель школы №1468 стала лауреатом конкурса «Педагог года москвы-2018»
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Учитель школы №1468 стала лауреатом конкурса «Педагог года москвы-2018» 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
— Ксения — перспективный и молодой преподаватель, который достойно выступит в финале конкурса. Это ответственный, трудолюбивый и креативный педагог, — рассказала о коллеге начальник учебной части школы Нина Скворцова.
Она добавила, что преподаватель и по совместительству классный руководитель во время работы в учреждении зарекомендовала себя с наилучшей стороны.
Отметим, что участники финала пройдут испытание «Разговор с министром». Конкурсанты встретятся с руководителем городского Департамента образования Исааком Калиной.
Победитель поедет в сентябре в Санкт-Петербург, чтобы представлять Москву на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».
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