Учитель школы №1468 стала лауреатом конкурса «Педагог года москвы-2018»

— Ксения — перспективный и молодой преподаватель, который достойно выступит в финале конкурса. Это ответственный, трудолюбивый и креативный педагог, — рассказала о коллеге начальник учебной части школы Нина Скворцова

Она добавила, что преподаватель и по совместительству классный руководитель во время работы в учреждении зарекомендовала себя с наилучшей стороны.

Отметим, что участники финала пройдут испытание «Разговор с министром». Конкурсанты встретятся с руководителем городского Департамента образования Исааком Калиной