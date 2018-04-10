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В 2017 году в школах Петербурга произошло на 6,5% больше несчастных случаев
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В 2017 году в школах Петербурга произошло на 6,5% больше несчастных случаев 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Их число выросло до 1,3 тысяч. В каждой второй ситуации дети получали травмы во время образовательного процесса. Это на 6,5 тысяч случаев больше, чем в 2016 году. Прокуратура выявила многочисленные нарушения порядка расследования и учета травмирования учащихся. Так, в школах № 423, 425, 418 Кронштадтского района так и не были созданы комиссии по их расследованию.
Прокуратура Санкт-Петербурга внесла представление в адрес главы комитета по образованию Смольного Жанны Воробьевой за участившиеся случаи со школьниками.
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