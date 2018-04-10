Выксунский Металлургический Завод готовит кадры 

Выксунский Металлургический Завод готовит кадрыВыксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК» г. Москва) реализует программу «Старт — ВМЗ» для студентов средних профессиональных заведений Выксы, Кулебак, Навашина и Мурома. Цель программы — создание кадрового резерва предприятия из лучших выпускников, для решения проблемы нехватки квалифицированных рабочих кадров.
В 2018 году для участия в программе из 540 студентов отобраны 124 — учащиеся старших курсов Выксунского филиала НИТУ «МИСиС», Выксунского металлургического колледжа имени А. А. Козерадского, Выксунского индустриального техникума, Навашинского политехнического металлургического колледжа. В течение семестра они будут получать ежемесячную стипендию от ВМЗ в размере 3 тысяч рублей. У ребят также есть возможность проходить производственную практику в подразделениях предприятия с персональным наставником, обучаться в заводском учебном центре по дополнительным профессиональным программам и курсам, участвовать вместе с работниками ВМЗ в профессиональных конкурсах. Кроме того, в случае успешного завершения учебы участники программы будут иметь приоритет при трудоустройстве на Выксунский металлургический завод. «ВМЗ проводит системную работу по привлечению и подготовке кадров. Реализуя программу «Старт — ВМЗ», мы преследуем несколько задач: отобрать лучших студентов, обучающихся по востребованным на ВМЗ специальностям, повысить качество их подготовки, а также мотивировать их на достижение высоких результатов в учебе и общественной жизни», — прокомментировал управляющий директор ВМЗ Александр Барыков.