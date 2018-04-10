«Если они будут помнить, язык не умрет»

Постепенно эвенки-оленеводы «выходят» из приамурской тайги: пересаживаются с нарт на современную технику, больше общаются между собой на русском языке. Язык их предков, культура, традиции со временем начинают забываться. Вместе с тем эвенки стараются сохранить свою самобытность и язык живым. Корреспондент ТАСС пообщалась с жителями села Ивановское Амурской области и выяснила, как они растят молодое поколение эвенков с помощью различных образовательных программ.

Приоритет с ранних лет Воспитатель детского сада «Звездочка» 36-летняя Юлия Щербакова — дочь русского и эвенкийки. Эвенкийский знает плохо — разговаривать на национальном языке народов Севера в семье было не принято.

"Когда мама любовалась мной и моими сестрами, то всегда приговаривала по-эвенкийски «Ая!», то есть «хорошо», «красиво», «приятно», а если что-то уронили, разбили, расстроили ее — «Одя!». Больше эвенкийских слов мы не знали", — рассказывает Юлия, отметив, что первые слова на родном языке она произнесла несколько лет назад вместе со своими пятилетними воспитанниками на уроках.

Получив школьное образование, Щербакова отучилась на портного и вернулась в родное село, но устроиться по профессии не смогла — пошла работать воспитателем в детский сад. Это единственный садик, где параллельно с российским стандартом обучают детей по программе национального языка и культуры.

"С детьми мы учим счет, слова, которые необходимы в быту — «здравствуйте», «приятного аппетита», «спасибо», запоминаем на эвенкийском названия животных, времена года и не только", — объяснила девушка.

Программа, по которой обучают воспитанников «Звездочки», была разработана заведующей дошкольным учреждением коренной эвенкийкой Еленой Тимофеевой в 2008 году и рекомендована Министерством образования Амурской области к использованию в других эвенкийских детских садах. Обучение включает в себя четыре «эвенкийских» блока: знакомство с окружающим миром и изучение национального языка, декоративно-прикладное искусство, физическое и музыкальное воспитание. Сегодня в садике 33 ребенка, хотя в учреждении 50 мест. Перед выпуском из детского сада для малышей проводят срез знаний — программа должна быть усвоена не меньше чем на 70%.

"Как мы раньше учили эвенкийский — поедем с бабушкой в тайгу и ни одного русского слова не произносили. Если попросишь налить чаю на русском — не нальют, покушать — не дадут, — вспоминает воспитательница. — Сейчас в семьях на эвенкийском практически не общаются. Мы живем в окружении золотопромышленников, и нам нужна защита в сохранении национальной культуры. Мы серьезно озабочены этой проблемой и поэтому активно работаем, пытаясь сохранить язык и традиции".

Эксперименты с языком

С появлением новой образовательной программы детский сад «Звездочка» стал базой апробации различных методических продуктов по эвенкийскому языку. Лингвистические «эксперименты» проводят сотрудники кафедры иностранных языков Амурского государственного университета (АмГУ).

"Сейчас появилась идея создать на базе садика «лингвистическое гнездо» по сохранению эвенкийского языка. Разрабатываем методическое обеспечение — разговорник базового уровня эвенкийского языка, чтобы его освоил коллектив и в каких-то моментах отказывался от русского и говорил на эвенкийском", — рассказала заведующая кафедрой иностранных языков АмГУ Ольга Морозова

Специалист отметила, что эвенкийский язык, как и любой другой иностранный, лучше начинать учить чуть ли не с рождения: в возрасте от двух до девяти месяцев ребенок воспринимает звуки и интонации родного языка, до двух лет усваивает грамматические структуры, а после — осваивает и пополняет словарный запас.

"Эвенки всегда были двуязычными или трехъязычными, всегда знали свой и язык соседей — например, жителей Бурятии или Якутии . Это сложная система, и лингвисты трудятся над ее изучением. Обучение языку с раннего детства — это не только развитие ребенка, но и возрождение языка, самосознания и становления народа", — пояснила Морозова.

Сегодня лингвисты разрабатывают разговорник эвенкийского языка, в который войдут материалы базового уровня. Издать словарь планируют к лету этого года.

"Разговорник состоит из простейших базовых грамматических структур, которые должны знать изучающие эвенкийский язык. Летом по нему будут изучать язык участники лингвистического лагеря. Во время смены ребята, владеющие разным уровнем родного языка, смогут углубить их и закрепить базовые структуры, чтобы в дальнейшем использовать их в речи", — добавила собеседница.

Язык до экзаменов доведет

Выпускники детских садов продолжают изучать эвенкийский язык и в школе. Языковой практики здесь меньше — всего один час в неделю, зато есть стимул — отличники и хорошисты участвуют в олимпиаде по эвенкийскому языку, которая ежегодно проходит в Благовещенске (на базе АмГУ). За счет географии участников олимпиада получила статус международной — в ней принимают участие даже орочоны из Китая

Эвенкийский язык преподают профессиональные педагоги. По словам Охлопковой, проблем с подбором специалистов нет, сейчас у нее на примете два преподавателя — выпускники Российского государственного педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге

В школьной программе, помимо изучения национального языка, также есть занятия по декоративно-прикладному искусству — в основном девочки вышивают бисером, нитками мулине, шьют из оленьей кожи заготовки для унтов, сумки, изготавливают украшения. На занятиях по спортивной подготовке — метание маута на хорей (набрасывание аркана на шест — прим. ТАСС), прыжки через нарты. Состязания по этим национальным видам спорта проходят во время массовых праздников и на спартакиадах.

Выпускники школы сдают ЕГЭ и в основном поступают в учебные заведения Амурской области — в частности, Покровский горный колледж в городе Зея и Политехнический колледж в Благовещенске.

"Сейчас уходить после школы в тайгу не принято. Отрадно, что дети получают образование, заканчивают курсы, колледжи и возвращаются в село, идут работать на промышленные предприятия", — сказала Охлопкова.

Специалисты отмечают, что интерес к изучению родного языка среди эвенков растет. «В 2016 году мы проводили анкетирование по всем эвенкийским селам Амурской области и сделали вывод — родители хотят, чтобы их дети язык изучали. Есть и те, кто категорически против, но это скорее исключение», — отметила Морозова.