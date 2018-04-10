Ижевчанка Анна Калинкина стала победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018» 

Ижевск. Удмуртия. Преподаватель из Ижевска Анна Калинкина стала победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018». В финале конкурса за звание лучшего боролись 137 преподавателей из 45 регионов страны, сообщает пресс-служба столицы.
Анна Калинкина работает заместителем директора по учебной работе в школе №97. На конкурсе педагог представила систему управления, которая подстраивается под особенности и возможности каждого ребенка.
Помимо Анны в конкурсе участвовали еще 6 молодых преподавателей из Ижевска: Дмитрий Дементьев — учитель начальных классов школы №97, Алексей Зорин — учитель истории в школе кадетского движения, Ксения Старкова — учитель английского языка в школе №48, Анна Морозова — педагог-организатор в лицее №24, Мария Зимина — педагог-психолог, учитель иностранного языка в школе № 23, Елена Пантелеева — педагог-психолог в школе № 59.