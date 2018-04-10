Ижевчанка Анна Калинкина стала победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018»

Ижевск. Удмуртия . Преподаватель из Ижевска Анна Калинкина стала победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018». В финале конкурса за звание лучшего боролись 137 преподавателей из 45 регионов страны, сообщает пресс-служба столицы.

Анна Калинкина работает заместителем директора по учебной работе в школе №97. На конкурсе педагог представила систему управления, которая подстраивается под особенности и возможности каждого ребенка.