Новые полномочия руководителя класса

Положение о работе руководителей класса разработают в Москве . Об этом 9 апреля сообщили в Московском центре развития кадрового потенциала.

Среди разработчиков положения — представители Ассоциации классных руководителей города Москвы, члены Ассоциаций «Смотрим в будущее», «Менторы столичного образования», Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций и представители директорского корпуса столицы.

По словам директора московской школы № 825, председателя Ассоциации классных руководителей Юрия Шелухина, проект положения о руководителе класса согласован всеми членами инициативной группы.

— Положение необходимо, потому что произошли изменения в системе столичного образования, — рассказал Юрий Шелухин. — В ближайшее время документ появится на сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования для обсуждения профессиональным сообществом.

В разработке нового положения также принимают участие и сами классные руководители. По мнению классного руководителя школы №1502 Екатерины Карасевой , новые полномочия руководителя класса дадут ему возможность выполнять управленческий функционал на уровне своего класса.

— Он будет тесно взаимодействовать с учителями, которые преподают ученикам его класса, с администрацией школы и родителями, — говорит она.

Карасева также добавила, что сейчас классный руководитель не имеет такого функционала, и многие вопросы решаются без его участия.

— Считаю, что это неправильно, — пояснила она.

На встрече в Московском центре развития кадрового потенциала образования разработчики положения обсудили одну из последних версий документа, а также определили сроки его размещения в публичном доступе. По словам участников встречи, положение и проект регламента взаимодействия руководителя класса с администрацией школы и педагогическим коллективом будут размещены для широкого обсуждения профессиональным сообществом в интернете в апрелемае 2018 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Тихонов , директор школы в Капотне, заместитель руководителя ассоциации «смотрим в будущее»:

— В перспективе, проекту положения предстоит пройти общественную и профессиональную экспертизу, и в том случае, если педагогическое сообщество и общественность сочтут, что данное положение актуально, необходимо, целесообразно и соответствует изменениям, которые происходят на сегодняшний день в образовательных учреждения города Москвы, то, я думаю, оно будет востребовано педагогическим сообществом и полезно не только сотрудникам образовательных учреждений, но и родителям, чьи дети учатся в школе.