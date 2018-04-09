Минфин научит школьников копить деньги 

На этот раз она продлится вдвое дольше обычного — две недели. Семьям с детьми расскажут, как копить деньги, чтобы хватало и на крупные, и на повседневные покупки, предложат пройти тест на финграмотность и творческие конкурсы.
Базовых регионов проведения мероприятий десять — это Москва, Архангельская, Волгоградская, Калининградская, Саратовская и Томская области, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Татарстан. Банки и страховые компании в эти дни более чем в 50 регионах откроют двери, чтобы рассказать детям, как они работают. Посещения бесплатны. Отдельные мероприятия устраивают школы и вузы.
Узнать, куда и когда сходить с ребенком за знаниями в вашем городе, можно на официальном сайте проекта минфина вашифинансы.рф, а если прийти не получается, то можно послушать на этом же портале онлайн-лекции или даже заказать у экспертов проведение лекции в вашей школе. Сделать это может руководство образовательного учреждения после регистрации на сайте. Все эксперты, которые участвуют в проекте, профессионалы: либо они получили сертификат минфина, либо всю жизнь занимаются финансами. Если школа захочет сама провести урок финграмотности, то пакет необходимых для этого документов и справочных материалов также можно будет заказать на сайте.
Сейчас в нескольких регионах страны в качестве эксперимента в школах проводят факультативные уроки финансовой грамотности или включают элементы этой дисциплины в предмет «обществознание» не в ущерб текущей программе. В прошлом году 60 регионов подали заявки на учебные материалы минфина, по которым можно вести такое обучение, и школы получат в этом году около восьми миллионов экземпляров учебников, рассказала стратегический координатор проекта Анна Зеленцова.
60 регионов в этом году получат восемь миллионов учебников минфина
Детей и молодежь эксперты включают в прослойку, которая наиболее уязвима перед вызовами финтеха. Они легче попадают на удочку мошенников и не думая тратят деньги. В то же время у подростков очень высокий уровень технической грамотности. Например, во время одного из семинаров гендиректор НАФИ Гузелия Имаева задала вопрос детям, есть ли у кого-то вклад или другой инвестиционный продукт. Положительно ответили не более десяти процентов. На вопрос, есть ли у кого-то криптовалюта, руки подняли почти все, при этом, как ранее показал опрос НАФИ, 29 процентов считают это надежным инструментом вложения. Такой уровень технической грамотности нужно направлять в нужное русло, говорит Имаева, чтобы следом подрастал уровень финансовой подкованности и дети осознавали природу и риски подобных активов.