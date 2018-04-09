Минфин научит школьников копить деньги

На этот раз она продлится вдвое дольше обычного — две недели. Семьям с детьми расскажут, как копить деньги, чтобы хватало и на крупные, и на повседневные покупки, предложат пройти тест на финграмотность и творческие конкурсы.

Базовых регионов проведения мероприятий десять — это Москва , Архангельская, Волгоградская, Калининградская, Саратовская и Томская области, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Татарстан . Банки и страховые компании в эти дни более чем в 50 регионах откроют двери, чтобы рассказать детям, как они работают. Посещения бесплатны. Отдельные мероприятия устраивают школы и вузы.

Узнать, куда и когда сходить с ребенком за знаниями в вашем городе, можно на официальном сайте проекта минфина вашифинансы.рф, а если прийти не получается, то можно послушать на этом же портале онлайн-лекции или даже заказать у экспертов проведение лекции в вашей школе. Сделать это может руководство образовательного учреждения после регистрации на сайте. Все эксперты, которые участвуют в проекте, профессионалы: либо они получили сертификат минфина, либо всю жизнь занимаются финансами. Если школа захочет сама провести урок финграмотности, то пакет необходимых для этого документов и справочных материалов также можно будет заказать на сайте.

Сейчас в нескольких регионах страны в качестве эксперимента в школах проводят факультативные уроки финансовой грамотности или включают элементы этой дисциплины в предмет «обществознание» не в ущерб текущей программе. В прошлом году 60 регионов подали заявки на учебные материалы минфина, по которым можно вести такое обучение, и школы получат в этом году около восьми миллионов экземпляров учебников, рассказала стратегический координатор проекта Анна Зеленцова

60 регионов в этом году получат восемь миллионов учебников минфина