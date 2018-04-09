В школе на Синявинской провели поздравительную линейку

В «Школе Перспектива» завершился 5 модуль обучения. В связи с этим ученики начальных классов собрались на линейку. Методист Марина Яковлева вручила особо отличившимся ребятам медали, дипломы и грамоты.

— Достижениями можно гордиться. Наши ребята активно приняли участие во Всероссийской неделе детской книги, стали чемпионами спортивных соревнований «Президентские состязания» на межрайонном этапе, впервые стали участниками городской онлайн-олимпиады «Московский Школьник XXI века», Международного образовательного конкурса Olimpis и завоевали призовые места, — рассказал представитель администрации школы.

Мероприятие провели в преддверии весенних каникул. (то)