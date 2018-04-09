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В школе на Синявинской провели поздравительную линейку
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В школе на Синявинской провели поздравительную линейку 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В «Школе Перспектива» завершился 5 модуль обучения. В связи с этим ученики начальных классов собрались на линейку. Методист Марина Яковлева вручила особо отличившимся ребятам медали, дипломы и грамоты.
— Достижениями можно гордиться. Наши ребята активно приняли участие во Всероссийской неделе детской книги, стали чемпионами спортивных соревнований «Президентские состязания» на межрайонном этапе, впервые стали участниками городской онлайн-олимпиады «Московский Школьник XXI века», Международного образовательного конкурса Olimpis и завоевали призовые места, — рассказал представитель администрации школы.
Мероприятие провели в преддверии весенних каникул. (то)
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