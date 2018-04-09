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Конкурс «Воспитатель года-2018» стартовал в Подмосковье
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Конкурс «Воспитатель года-2018» стартовал в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Конкурс «Воспитатель года» стартовал в Подмосковье, говорится в сообщении министерства образования региона.
"В Московской области 9 апреля стартовал конкурс «Педагог года Подмосковья» в номинации «Воспитатель года Подмосковья-2018», сообщается в пресс-релизе. В нем уточняется, что за победу в номинации будут бороться 59 педагогов дошкольного образования Подмосковья различных специальностей: воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы по физическому воспитанию, музыкальные руководители.
Традиционно итоги конкурса «Педагог года» подводятся накануне Дня учителя в начале октября. В прошлом году победителем в этой номинации стала старший воспитатель детского сада «Котенок» из Химок Анастасия Шлемко.
Ранее сообщалось, что в Московской области работают около 100 тысяч педагогов, почти половина из них — дошкольные педагоги.
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