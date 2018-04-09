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Куряне показали высокие результаты на олимпиаде «Россия — страна возможностей»
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Куряне показали высокие результаты на олимпиаде «Россия — страна возможностей» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В финал конкурса вышли 4824 студента старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры из 431 вуза и 78 регионов страны
Проект реализуется в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей». В олимпиаде приняли участие 50 тысяч человек. Высокий результат показала студентка КГМУ Ксения Лысанская, которая получила серебряную медаль в направлении «Лечебное дело». Также достойные знания продемонстрировали и другие студенты КГМУ: Анастасия Герасимова — победитель в направлении «Лечебное дело», Екатерина Тинякова — победитель в направлении «Психология (магистратура)», Владимир Никулин — победитель в направлении «Стоматология».
— Дипломанты получили право на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, вошли в Национальную базу «Я — профессионал» и попадут, кроме того, они отправятся на стажировки в ведущие российские компании, рассказали в пресс-службе администрации области.
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