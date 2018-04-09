Ещё
Высшая школа журналистики КФУ прекращает прием на очные отделения бесплатно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высшая школа журналистики КФУ прекращает прием на очные отделения бесплатно 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
В ходе пресс-конференции в понедельник, 9 апреля генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов анонсировал запуск конкурса на целевое обучение в высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Профиль обучения — «Новые национальные медиа». В то же время, Аминов отметил, прием студентов на очные отделения бесплатно Высшей школой журналистики больше не проводится. «И это самый тяжелый для меня вывод», — резюмировал спикер. В связи с закрытием бесплатного обучения Аминов опасается возникновения дефицита кадров для работы на телевидении.
Казанский репортер: последние новости
В казанском микрорайоне «Соловьиная роща» построят школу Нэлла Прусс вновь стала ректором ТИСБИ Казанские туристы вторые сутки не могут вылететь из Таиланда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России517
Курс доллара преодолел новый рубеж260
Акции Сбербанка рухнули64
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй85
Царев назвал следующего президента Украины110
Видео
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение