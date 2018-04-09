Высшая школа журналистики КФУ прекращает прием на очные отделения бесплатно 

В ходе пресс-конференции в понедельник, 9 апреля генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов анонсировал запуск конкурса на целевое обучение в высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Профиль обучения — «Новые национальные медиа». В то же время, Аминов отметил, прием студентов на очные отделения бесплатно Высшей школой журналистики больше не проводится. «И это самый тяжелый для меня вывод», — резюмировал спикер. В связи с закрытием бесплатного обучения Аминов опасается возникновения дефицита кадров для работы на телевидении.