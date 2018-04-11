Три белорусских вуза вошли в престижный мировой рейтинг

В рейтинг включены Белорусский государственный университет (706-е место), Национальный институт высшего образования (731-е) и Белорусский государственный медицинский университет (772-е). Тройку лидеров составили Гарвардский университет , Университет Чикаго и Калифорнийский технологический институт.

В рейтинге RUR за 2018 год Белорусский государственный университет занял 18-е место в мире по показателю научных публикаций в сотрудничестве с зарубежными учеными, отметили в вузе. «Этот критерий отражает количество научных публикаций в международном соавторстве и свидетельствует о высоком уровне включенности исследователей БГУ в международные авторские коллективы при выполнении актуальных научных проектов, в том числе по проекту Большого адронного коллайдера», — подчеркнули в пресс-службе БГУ.

Round University Ranking — это международная рейтинговая система. Вузы в ней оцениваются по 20 индикаторам, которые характеризуют уровень четырех ключевых показателей: преподавание, исследовательская деятельность, международное многообразие (учитывается в том числе доля иностранных студентов в их общем количестве), финансовая стабильность.

В рейтинге RUR-2018 — 783 университета из 74 стран мира. Round University Ranking ежегодно составляет рейтинговое агентство RUR.