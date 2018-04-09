Десять российских вузов вошли в 500 лучших в мире по версии RUR

Международный рейтинг Round University Ranking (RUR) опубликовал список лучших вузов мира. Среди 761 университета рейтинга 70 находятся в России , десять из них вошли в число лучших 500. Подробности можно найти на сайте рейтинга.

Всего в рейтинге представлены университеты 74 стран. Больше всего в нем учебных заведений из США — 135 университетов, Россия на втором месте, на третьем — Великобритания (67 вузов). Первые позиции рейтинга заняли Гарвардский, Чикагский университеты и Калифорнийский технологический институт, за ними следуют Имперский колледж Лондона и Стэнфордский университет.

Рейтинг RUR составляется с 2010 года на основе данных по 20 отдельным индикаторам, объединенным в четыре группы: образование, исследования, международное сотрудничество и финансовая устойчивость.

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