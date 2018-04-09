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Десять российских вузов вошли в 500 лучших в мире по версии RUR
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Десять российских вузов вошли в 500 лучших в мире по версии RUR 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Международный рейтинг Round University Ranking (RUR) опубликовал список лучших вузов мира. Среди 761 университета рейтинга 70 находятся в России, десять из них вошли в число лучших 500. Подробности можно найти на сайте рейтинга.
Лучший результат среди российских вузов показал МГУ имени М. В. Ломоносова, он занял 153-е место. За ним следуют МИФИ, Томский госуниверситет и МФТИ (224, 240 и 256 места). На 329 и 385 позициях оказались Новосибирский и Санкт-Петербургский госуниверситеты, также в первые 500 вошли РУДН, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Томский политехнический университет и Университет ИТМО.
Всего в рейтинге представлены университеты 74 стран. Больше всего в нем учебных заведений из США — 135 университетов, Россия на втором месте, на третьем — Великобритания (67 вузов). Первые позиции рейтинга заняли Гарвардский, Чикагский университеты и Калифорнийский технологический институт, за ними следуют Имперский колледж Лондона и Стэнфордский университет.
Рейтинг RUR составляется с 2010 года на основе данных по 20 отдельным индикаторам, объединенным в четыре группы: образование, исследования, международное сотрудничество и финансовая устойчивость.
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