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Школа № 17 победила в Неделе детской книги
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Школа № 17 победила в Неделе детской книги 

Коньково 34 минуты назад
Фото: Коньково
Команда второклассников вошла в число победителей Недели детской книги.
4 апреля команда «Всегда готов» учащихся вторых классов здания школы (адрес: ул. Островитянова, дом 53, к.4) побывала на юбилейной 75-й Всероссийской неделе детской книги в Городском Дворце творчества на Воробьевых горах. Участникам предстояло пройти нелегкие испытания и показать свои знания по литературному чтению, а также умение работать в команде. Мальчишки и девчонки справились на «отлично», набрав максимальное количество баллов и стали победителями. В награду команде нашей школы организаторы вручили комплект детских книг и журналов. Справка: впервые идея праздника «Именины Книжки детской» родилась у детского писателя Льва Кассиля. В 1943 году он организовал его для московских мальчишек и девчонок вместе с директором издательства «Детгиз» Людмилой Дубровиной.
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