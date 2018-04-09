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Эксперт: арктические регионы остро нуждаются в медицинских и технических кадрах
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Эксперт: арктические регионы остро нуждаются в медицинских и технических кадрах 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Арктические регионы остро нуждаются в специалистах по медицине, изменению климата и квалифицированных технических специалистах. Такое мнение высказал журналистам в понедельник председатель правления консорциума арктических и северных вузов «Университет Арктики» Брайан Роджерс.
"Сегодня северным регионам во всех восьми арктических странах остро не хватает специалистов в области медицины, изменения климата, инженеров, способных организовать производство в суровых условиях. Для решения проблемы мы развиваем академическую мобильность между вузами северных стран. Наша задача — чтобы выпускники северных вузов и колледжей не уезжали в южные регионы, а оставались работать на Севере и работали на его развитие", — сказал Роджерс.
Заседание правления международного консорциума арктических и северных вузов «Университет Арктики» завершилось в Якутске, представители семи из восьми арктических стран обсудили будущее организации и стратегию развития на ближайшие годы. «Университет Арктики» подписал соглашение с правительством Якутии, которое направлено на совместную подготовку кадров и академическую мобильность студентов и экспертов по оленеводству, рыболовству, переработке сельхозпродукции и другим отраслям.
"Университет Арктики" — это сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки о Севере и на Севере. «Университет Арктики» является децентрализованной организацией, ее офисы размещаются на базе организаций-членов. На территории России действуют два административных офиса — исследовательский офис в Архангельске на базе САФУ и русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске на базе СВФУ.
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