Эксперт: арктические регионы остро нуждаются в медицинских и технических кадрах

ЯКУТСК , 9 апреля. / ТАСС /. Арктические регионы остро нуждаются в специалистах по медицине, изменению климата и квалифицированных технических специалистах. Такое мнение высказал журналистам в понедельник председатель правления консорциума арктических и северных вузов «Университет Арктики» Брайан Роджерс

"Сегодня северным регионам во всех восьми арктических странах остро не хватает специалистов в области медицины, изменения климата, инженеров, способных организовать производство в суровых условиях. Для решения проблемы мы развиваем академическую мобильность между вузами северных стран. Наша задача — чтобы выпускники северных вузов и колледжей не уезжали в южные регионы, а оставались работать на Севере и работали на его развитие", — сказал Роджерс.

Заседание правления международного консорциума арктических и северных вузов «Университет Арктики» завершилось в Якутске, представители семи из восьми арктических стран обсудили будущее организации и стратегию развития на ближайшие годы. «Университет Арктики» подписал соглашение с правительством Якутии , которое направлено на совместную подготовку кадров и академическую мобильность студентов и экспертов по оленеводству, рыболовству, переработке сельхозпродукции и другим отраслям.