С. Собянин поздравил столичных школьников с первыми местами в финале Всероссийской олимпиады по экономике 

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил учеников и педагогов столичных школ за первые места в финале Всероссийской олимпиады по экономике. Об этом он написал в своем официальном микроблоге в Twitter.
«Московские школьники завоевали 52 диплома в финале Всероссийской олимпиады по экономике. У нас восемь первых мест. Экономики нет в базовой школьной программе, но есть занятия в кружках и на курсах. Помогает и проект развития финансовой грамотности. Спасибо учителям. Молодцы, ребята!», — написал мэр.
Ранее в пресс-службе департамента образования столицы сообщали, что Всероссийская олимпиада школьников уже завершилась по 15 предметам. На счету москвичей 539 дипломов, из них 108 победителей. Впереди состязания еще по девяти предметам.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся четвертых-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году в финал соревнования приглашены учащиеся более чем из 300 московских школ. Организатором последнего этапа является Минобрнауки России. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.