С. Собянин поздравил столичных школьников с первыми местами в финале Всероссийской олимпиады по экономике

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил учеников и педагогов столичных школ за первые места в финале Всероссийской олимпиады по экономике. Об этом он написал в своем официальном микроблоге в Twitter.

«Московские школьники завоевали 52 диплома в финале Всероссийской олимпиады по экономике. У нас восемь первых мест. Экономики нет в базовой школьной программе, но есть занятия в кружках и на курсах. Помогает и проект развития финансовой грамотности. Спасибо учителям. Молодцы, ребята!», — написал мэр.

Ранее в пресс-службе департамента образования столицы сообщали, что Всероссийская олимпиада школьников уже завершилась по 15 предметам. На счету москвичей 539 дипломов, из них 108 победителей. Впереди состязания еще по девяти предметам.