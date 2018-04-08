Россия: Москва — умный город

Москва мчится в цифровое будущее, однако на огромных российских просторах технологический прогресс еще сильно отстает. Президент Путин непременно хочет это изменить. 80 метров под землей. Здесь у всех есть доступ к сети, поясняет мне пассажирка Татьяна. Да, здесь везде есть WiFi, даже если станция залегает очень глубоко. Татьяна: «Это работает уже два года. Мне это, конечно, нравится. Это большое достижение в нашей жизни» (улыбается).

«А здесь можно зарядить смартфон», — показывает мне Татьяна и исчезает. В общественных местах появляется все больше мест для зарядки гаджетов — в метро, на автобусных остановках или в театрах. И везде есть бесплатный доступ к сети. Алексей — спортивный болельщик, он как раз едет с матча московского «Спартака» . Он — продвинутый блогер, а также пользуется государственным приложением для смартфонов «Госуслуги». Алексей: «Смотрите, здесь есть все мои данные, я совершенно прозрачен. Так я могу платить налоги, оплачивать квартиру, воду, свет и штрафы — по мобильнику, не выходя из метро». Вот что-то появилось на его экране. Автомобильный штраф, примерно 35 евро. Алексей: «Могу сейчас же оплатить. Это очень практично». «Это контроль»?— спрашиваю я. Алексей: «Нет, контроль был бы, если бы я вшил себе чип. А телефон я могу просто выбросить, и не будет никакого контроля». При помощи этого государственного приложения для смартфонов можно узнать гораздо больше о гражданах, как, кстати, и с помощью 160 тысяч камер видеонаблюдения в Москве. Таким образом жизнь должна стать безопаснее и проще. Этого хочет мэр Москвы. Школа номер 627. Как только школьник проходит с электронной карточкой через турникет, его родители получают сигнал через государственное приложение. Урок биологии в 10-м классе. Я не вижу ни ручек, ни тетрадей. Школьники слушают лекцию и одновременно ищут информацию по теме с помощью российского поисковика «Яндекс»

Учитель: «Лекция длится 45 минут. Но это дети с клиповым мышлением, они не могут слушать 45 минут. Они переключаются каждые 2-3 минуты. Поэтому я на уроке постоянно меняю виды деятельности». Родители тоже могут посмотреть материал урока через приложение. А школьники могут его оценить. Как, например, Иван. Иван: «Мне такой урок нравится. Это интересно и увлекательно». Смартфоны — это хорошо, но дети хотят есть. С электронной картой родители могут почти присутствовать и при этом. Иван: «Они видят, что ты покупаешь и сколько это стоит». Преподаватель Сергей — в восторге от этого потока информации. Он может проверить данные по всем школьникам.