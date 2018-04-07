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«Учениками года» в Костроме стали юноши
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«Учениками года» в Костроме стали юноши 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
5 апреля состоялся городской этап конкурса «Ученик года». В нём приняли участие самые успешные ребята из 9-ых и 11-ых классов. Посмотреть на талантливых школьников болельщики собрались в 41 лицее, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Участие в соревновании принимали ребята из 15 костромских школ. В составе жюри были представители комитета образования и комитета по делам молодёжи, а также 10-классник, победитель конкурса «Ученик года-2017». Ведущей темой нынешнего конкурса было волонтёрство, что и объединяло всех участников. Они рассуждали: зачем, для чего и почему важно добровольчество. Школьникам нужно было презентовать себя, затем состоялся интеллектуальный конкурс и долгожданный финал. Кроме того, организаторы провели конкурс зрительских симпатий «Ученик учеников», где участники выбрали своего победителя. В нём выиграл Егор Зуев из школы №1. Вскоре, после всех выступлений, озвучили узнали имена победителей. Звание «Лучший выпускник основной школы» присвоено Антону Ивашенко (9 класс, гимназия № 28). Второе место заняла Алина Плахина (9 класс, школа № 6), третье место — Михаил Иконников (9 класс, гимназия № 33).
Звание «Лучший выпускник средней школы» присвоено Никите Гольцову (11 класс, лицей № 34). Второе место заняла Татьяна Калинина (11 класс, лицей № 41), третье место — Егор Зуев (11 класс, гимназия № 1).
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