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С. Собянин поздравил московских школьников с успешным выступлением на Всероссийской олимпиаде по химии
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С. Собянин поздравил московских школьников с успешным выступлением на Всероссийской олимпиаде по химии 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с успешным выступлением на Всероссийской олимпиаде по химии. Соответствующую запись глава города сделал в своем микроблоге в Twitter.
«Наши школьники получили семь дипломов победителей и стали абсолютными победителями среди 10 и 11 классов на Всероссийской олимпиаде по химии. Теперь они будут выступать в составе сборной России на Международной химической олимпиаде. Молодцы!», — написал мэр.
Всероссийская олимпиада школьников проходит на территории 15 субъектов Российской Федерации. Целями состязания являются выявление, поддержка и самоопределение одаренных детей. В 2018 г. в них приняли участие более 5 тыс. старшеклассников. Олимпиада проходила в этом году в Волгограде.
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 Ещё 2 источника 
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