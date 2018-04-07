С. Собянин поздравил московских школьников с успешным выступлением на Всероссийской олимпиаде по химии

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с успешным выступлением на Всероссийской олимпиаде по химии. Соответствующую запись глава города сделал в своем микроблоге в Twitter.

«Наши школьники получили семь дипломов победителей и стали абсолютными победителями среди 10 и 11 классов на Всероссийской олимпиаде по химии. Теперь они будут выступать в составе сборной России на Международной химической олимпиаде. Молодцы!», — написал мэр.