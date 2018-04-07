С. Собянин поздравил московских школьников с успешным выступлением на Всероссийской олимпиаде по химии 

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников с успешным выступлением на Всероссийской олимпиаде по химии. Соответствующую запись глава города сделал в своем микроблоге в Twitter.
«Наши школьники получили семь дипломов победителей и стали абсолютными победителями среди 10 и 11 классов на Всероссийской олимпиаде по химии. Теперь они будут выступать в составе сборной России на Международной химической олимпиаде. Молодцы!», — написал мэр.
Всероссийская олимпиада школьников проходит на территории 15 субъектов Российской Федерации. Целями состязания являются выявление, поддержка и самоопределение одаренных детей. В 2018 г. в них приняли участие более 5 тыс. старшеклассников. Олимпиада проходила в этом году в Волгограде.