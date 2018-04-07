Победитель Всероссийской олимпиады школьников по информатике вернулся в Махачкалу

Победитель Всероссийской олимпиады школьников по информатике вернулся в МахачкалуПобедителя Всероссийской олимпиады школьников по информатике Замира Ашурбекова встретили сегодня в махачкалинском аэропорту. «Подобные события положительно сказываются на имидже Дагестана . Я думаю, что победа Замира Ашурбекова на этой олимпиаде — это пример для всех школьников региона. Именно на таких примерах нужно учиться всему поколению», — говорит врио главы города Дербента Энрик Муслимов, который совместно с заместителем министра образования и науки РД Алексеем Карпухиным и родными мальчика встречали победителя.

Карпухин рассказал, что автоматизированная система оценивания Яндекс помогла Ашурбекову представить республику на заключительном этапе конкурса. Сам призер также рассказал о ходе конкурса: «Муниципальный этап по информатике проводился в онлайн режиме. В прошлый раз мы писали решение заданий на бумаге, из-за этого возникали проблемы и недопонимания со стороны жюри. Когда я учился еще в 8-м классе, я столкнулся с такой проблемой и не попал на региональный этап олимпиады. В этом году субъективность проверки исключена и желательно, чтобы и впредь онлайн проверка заданий проводилась уже на школьном этапе и далее».

Ашурбеков заявил, что намерен связать свою деятельность с IT-технологиями, но еще не решил в какой вуз поступить.