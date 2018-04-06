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«Управленческая весна» займется обучением педагогических команд
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«Управленческая весна» займется обучением педагогических команд 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более трех тысяч управленцев примут участие в IV Всероссийской онлайн-конференции для руководителей сферы образования «Управленческая весна».
Мероприятие проводится для администраций школ и детских садов, учреждений дополнительного образования, методических центров, институтов развития образования и повышения квалификации, органов управления образованием.
Для отбора материалов конференции создан Экспертный совет, в который входит 70 руководителей системы образования из различных регионов РФ.
"Мы убедились, что обучать только руководителя образовательной организации бессмысленно. Замы и рядовые педагоги лучше удерживают фокус, владеют проблемами внутри организации", — сообщил председатель Экспертного совета онлайн-конференции «Управленческая весна», главный редактор журнала «Директор школы», профессор НИУ «Высшая школа экономики» Константин Ушаков.
Он подчеркнул, что конференция является «площадкой для обучения всей педагогической команды, а также обмена опытом, навыками, инструментами и методиками».
В рамках конференции, которая стартует 9 апреля, все дни будут проходить вебинары по управлению школой и дошкольными образовательными учреждениями от управленцев и экспертов.
Полная информация о конференции, формы заявок, подробное описание секций и расписание — на сайте конференции «Управленческая весна-2018».
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