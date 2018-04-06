Учитель физ-ры: Контакт с детьми прописан в моих прямых обязанностях

Валерий Литвинов был уволен с должности 20 июня 2017 года за неподобающий интерес к детям по статье «аморальный проступок, несовместимый с педагогической деятельностью».

Учитель физкультуры школы № 170 уволенный за аморальный поступок Валерий Литвинов на пресс-конференции НСН рассказал в связи с чем его действительно уволили.

«Все началось на фоне того, что я являлся председателем профсоюзного объединения нашей школы. Еще до моего назначения, я обратил внимание на выдачу уведомлений о понижении нагрузок у учителей, которые заставляли подписывать «задним числом». Когда я начал отстаивать свои права и права коллег началась эта история. Прямо перед увольнение администрация школы обзванивала родителей учеников с целью накопать что-то на меня. 23 июня меня вызывают к директору и предлагают расписаться в документе об увольнении. Никакой информации мне не предоставляют, а говорят, что основание это Конвенция о правах ребенка. По этим обвинениям я просто не имею права трогать детей, то есть учитель физкультуры должен телепатически страховать детей во время тренировок», — рассказал Литвинов.