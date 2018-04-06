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Столичные школьники сдали досрочно экзамен по обществознанию и литературе
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Столичные школьники сдали досрочно экзамен по обществознанию и литературе 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Школьники столичных школ досрочно сдали Единый государственный экзамен по обществознанию и литературе. Информацию об этом 5 апреля разместили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
— Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали 651 человек, среди них два ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на тестирование по обществознанию записались свыше одной тысячи школьников, — руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.
Отметим, что экзамены состоялись на базе 12 площадок.
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