Страшное слово ЕГЭ: рассказываем, что ждет ростовских школьников на экзаменах в этом году

В этом году первый ЕГЭ пройдет 28 мая. В этом году будут больше строже проверять сочинения по литературе, а тем, кто сдает физику, предстоит решать задания по астрономии.

— Школьники будут сдавать ЕГЭ с 28 мая по 2 июля. Пересдать можно будет летом в резервные дни, осенью с 4 по 15 сентября. Выпускники 9-х классов, не набравшие нужных баллов, тоже смогут пересдать два раза, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обязательных предметов два, как и раньше. Условие допуска к сдаче с 2015 года — написание сочинения за полгода до экзамена, в декабре. В этом году те, кто не получил зачет по сочинению, смогут снова попытаться сделать это 16 мая.

Демоверсии заданий по всем предметам можно посмотреть на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. В экзамене по русскому теперь 25 заданий вместо 26. А в экзамене по физике появились задания из области астрономии. Специалисты, проверяющие сочинения по литературе, теперь будут особенно внимательны к речевым ошибкам, например, к употреблению слов в неверном значении и неоправданным повторениям.

На всех пунктах проведения экзаменов (всего их в Ростове будет 34) будут работать камеры видеонаблюдения с онлайн-трансляцией. Распечатывать задания будут в аудиториях в присутствии школьников, отправлять на проверку — по защищенным каналам связи в региональный центр обработки информации.

Во всех пунктах проведения экзаменов обеспечат доступную среду для ребят с ограниченными возможностями.

Что касается ОГЭ, досрочно девятиклассники смогут сдать его с 20 апреля по 8 мая. Основной этап — с 25 мая по 29 июня, дополнительный — с 4 по 22 сентября.

Перед ОГЭ, 13 и 16 апреля, будет устное собеседование. Правда, проходить оно будет в тестовом режиме, и его результате в этом году не будут влиять на допуск к экзамену. На собеседовании нужно будет прочитать вслух текст, пересказать его, затем высказаться по одной из предложенных тем. После этого будет диалог с экзаменатором.

Тексты для чтения будут посвящены выдающимся людям России , например, Юрию Гагарину Николаю Пирогову и нашим современникам, среди которых известный доктор Елизавета Глинка, погибшая в 2016 году в авиакатастрофе под Сочи . На подготовку девятиклассники получат 15 минут. За собеседование можно будет получить зачет или незачет.

В 2018 году экзамены в Ростове будут сдавать 9000 9-классников и 4000 11-классников.