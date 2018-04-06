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Сайт для обучения детей-билингвов презентовали в Обручевском районе
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Сайт для обучения детей-билингвов презентовали в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В Институте Пушкина состоялся научно-методический семинар «Возможности использования ресурсов сайта „Русский язык для наших детей“ в обучении билингвов».
Семинар провела младший научный сотрудник проектной научно-исследовательской лаборатории образовательных ресурсов по русскому языку для детей Людмила Жильцова.
По словам Людмилы Жильцовой, обучение детей-билингвов русскому языку — одна из наиболее актуальных на сегодняшний день методических проблем. Она познакомила слушателей с основами методики обучения учащихся-билингвов русскому языку, продемонстрировала возможности использования материалов сайта «Русский язык для наших детей» в работе с детьми, а также рассказала о разработанных лабораторией образовательных программах и Международной сертификационной системе тестирования по русскому языку для детей-билингвов.
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