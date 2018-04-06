Школа будущего директора изменит формат работы в Москве

Москва , 6 апреля. Школа будущего директора, которая работает на базе Московского центра качества образования, изменит формат работы. Об этом заявил руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина на очередном семинаре.

«На следующем занятии в Школе будущего директора мы предложим перечень тем, из которых вы голосованием выберете те из них, которые вы считаете самыми нужными», — обратился к аудитории Исаак Калина.

Претенденты на должность директора столичной школы также отныне будут получать план семинара от лектора. По словам Исаака Калины, это позволит студентам подготовиться к занятию. Кроме того, они смогут в течение 48 часов после окончания лекции связаться со спикером и задать интересующие вопросы.

Также в будущем планируется привлекать к образовательной программе директоров московских школ (в том числе выпускников Школы будущего директора), чтобы они могли поделиться реальным опытом управления образовательной организацией.

Школа будущего директора — это новый проект Департамента образования города Москвы, который призван подготовить кадров для управления образовательными организациями столицы. В Школе будущего директора претенденты на должность главы образовательного учреждения получают знания, необходимые для занятия соответствующей должности.