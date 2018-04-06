Ещё
Школа будущего директора изменит формат работы в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школа будущего директора изменит формат работы в Москве 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Москва, 6 апреля. Школа будущего директора, которая работает на базе Московского центра качества образования, изменит формат работы. Об этом заявил руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина на очередном семинаре.
«На следующем занятии в Школе будущего директора мы предложим перечень тем, из которых вы голосованием выберете те из них, которые вы считаете самыми нужными», — обратился к аудитории Исаак Калина.
Претенденты на должность директора столичной школы также отныне будут получать план семинара от лектора. По словам Исаака Калины, это позволит студентам подготовиться к занятию. Кроме того, они смогут в течение 48 часов после окончания лекции связаться со спикером и задать интересующие вопросы.
Также в будущем планируется привлекать к образовательной программе директоров московских школ (в том числе выпускников Школы будущего директора), чтобы они могли поделиться реальным опытом управления образовательной организацией.
Школа будущего директора — это новый проект Департамента образования города Москвы, который призван подготовить кадров для управления образовательными организациями столицы. В Школе будущего директора претенденты на должность главы образовательного учреждения получают знания, необходимые для занятия соответствующей должности.
Вести Подмосковья: последние новости
Более 3,6 тысячи подмосковных врачей прошли дополнительное обучение с начала года Детский омбудсмен Подмосковья предложила поднять цены на школьные завтраки и обеды Дачи в Подмосковье подешевели почти на 40% за год
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США379
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма153
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова20
Американка ловко проучила хамку в магазине30
Найдены домашние животные Скрипалей108
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение