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Более 17 тысяч электронных сценариев уроков по всем предметам внесли столичные учителя в «Московскую электронную школу»
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Более 17 тысяч электронных сценариев уроков по всем предметам внесли столичные учителя в «Московскую электронную школу» 

Авторадио 1 час назад
Как сообщает пресс-служба Департамента образования Москвы, авторам лучших уроков вручено более 200 грантов. Городские надбавки в размере 10 и 5 тысяч рублей получили более 200 учителей из почти 120 столичных школ. Разработанные сценарии уроков охватывают все обязательные предметы с 1 по 11 классы. Ранее сообщалось, что к концу этого года все московские школы присоединятся к электронной школе. В рамках проекта все образовательные учреждения оснастят беспроводным интернетом, ноутбуками и интерактивными панелями.
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