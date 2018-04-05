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Учителя прошли перезагрузку
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Учителя прошли перезагрузку 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
5 апреля столичный Департамент образования озвучил итоги олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Победителями стали десять человек.
Конкурс при содействии Департамента информационных технологий Москвы стартовал в декабре прошлого года и проходил в три этапа.
В первом туре, посвященном программированию, принял участие 361 столичный учитель из 222 образовательных организаций столицы.
Во второй этап прошли только 50 участников, которые создавали прототипы робототехнических устройств. В третьем за победу боролись 30 человек, а финалистами стали всего десять педагогов.
— Я уже восемь лет учу детей, — рассказывает 30-летний учитель информатики школы № 587 Александр Серинов. — Психологи говорят, что каждый человек приходит со своими даром и болью. Мой дар преподавать, поэтому вся моя деятельность направлена на реализацию этой возможности. Роль педагога — постоянное саморазвитие, а оно не может быть без конкуренции. Я сразу подал заявку на участие, чтобы ощутить, какой учительский контингент сейчас актуален, и понять, какое место я занимаю в этом педагогическом мире. Попав в десятку лучших, я доказал себе, что обладаю знаниями, которыми и обязан обладать.
Итоги Олимпиады подведены, но работа с лучшими участниками продолжается.
Тридцать талантливых учителей получили заманчивое предложение — стать по совместительству экспертами в Московском центре технологической модернизации образования.
— Для новых экспертов «Темоцентра», — разъясняет директор Московского центра технологической модернизации образования Александр Добряков, — открываются возможности использовать всю инфраструктуру центра.
Это позволит им дорабатывать свои идеи и транслировать их на нашем канале, что поможет произвести перезагрузку другим учителям информатики.
Мы предлагаем педагогам годовой контракт с ежемесячной доплатой. Каждый эксперт может получать 30 тысяч рублей к основной заработной плате.
Учителям вручили дипломы и памятные подарки. Но самый большой сюрприз ждет не призеров Олимпиады, а учеников. В школах победителей оборудуют «Робо-классы».
— Я давно увлекаюсь информатикой, — признается учащийся школы «Интеграл» Михаил Харсика, — и могу сказать, что учиться, по крайней мере в нашей школе, стало гораздо интереснее. Недавно у нас установили новые доски «Московской электронной школы», и это море возможностей! Теперь мы сами готовим презентации по образовательной программе, устраиваем брейн-ринги. Интересно, каким будет следующий урок.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Исаак Калина, министр правительства Москвы, руководитель департамента образования города Москвы:
— Информатики в наше время вообще не было, потом она появилась. У нас была очень интересная приставка, называлась она «безмашинный вариант изучения информатики». Сейчас это уже забыли, а когда-то в школе это именно так изучалось. Поэтому изменяется предмет, вынужден изменяться, развиваться учитель. Это может быть тот же самый человек, но, в самом деле, за эти годы очень-очень обновился, стал новым. И поэтому, наверное, «Новый учитель новой информатики» — это абсолютно точное отношение к предмету. Быстро меняющемуся, быстро развивающемуся, занимающему новые позиции в школе.
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