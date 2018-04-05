Петиция в поддержку министра Васильевой и образовательных стандартов набирает обороты в сети

В образовательной среде не утихают споры вокруг нового федерального стандарта по литературе. В интернете появилась петиция, в которой от имени преподавателей средней и высшей школы, предлагается поддержать инициативу министра образования Ольги Васильевой по изменению образовательных стандартов.

В петиции, которую на данный момент подписало уже более 11 тысяч человек, подробно разъясняется, почему введение нового стандарта по литературе, положительно отразится на изучении данного предмета. В соответствии с новым ФГОС в список обязательной литературы возвращаются произведения отечественной классики. Сторонники изменений ФГОС говорят, что серьезная классическая литература оказывает незаменимое положительное влияние на формирование общей культуры школьников, поэтому именно такие произведения должны являть основой преподавания данной дисциплины.

А главный аргумент противников ФГОСа о том, что новый стандарт приведет к перегруженности современных школьников, авторы петиции опровергают:

«Множество педагогов отмечают (и практика давно показывает), что перегрузка возникает не столько от объема знаний, сколько от нарушения дидактических и методических принципов образования, чем грешат современные ФГОСы, непрерывно сменяющие друг друга».

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