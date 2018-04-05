Осторожно, тонкий лед! В школах Вологды стартовали уроки безопасности

О безопасном поведении во время половодья рассказывают специалисты юным вологжанам. Сегодня такой урок прошел и в школе № 9.

Руководитель ВО ОСВОД совместно с волонтерами из Молодежного правительства рассказал третьеклассникам о том, как вести себя близ водоемов во время половодья, что делать, если кто-то все же оказался в чрезвычайной ситуации. Также ребята научились надевать спасательные жилеты. Участниками занятия стали третьеклассники.

Анна Королева. «Каждый год специалисты ОСВОД проводят интерактивные занятия для детей нашей школы. При этом и преподаватели на специальных классных часах, а также на уроках ОБЖ рассказывают детям о безопасности регулярно», — рассказала директор школы № 9 Вологды

Для школы это актуально, поскольку много учеников — жители микрорайона Прилуки, где дома стоят рядом с рекой. В прошлом году открытое мероприятие прошло для учеников 5-6 классов. Как правило, устраиваются занятия для целых параллелей. Однако когда речь заходит о малышах, провести урок лучше в каждом классе по отдельности. Чтобы все поучаствовали и задали интересующие вопросы.

«Очень важно беречь жизни детей, одних уроков ОБЖ не достаточно, чтобы поделиться информацией о безопасности в полном объеме. Поэтому при поддержке бизнеса мы разработали учебную программу, рассчитанную на 1-8 классы с практическими занятиями, рабочими тетрадями, мультимедиа — все в увлекательной форме, для того, чтобы ознакомление было наглядным», — отметил председатель ВО ОСВОД Сергей Томилов.

Сегодня ребята примерили спасательные жилеты, ответили на вопросы, и даже получили в подарок специальные рабочие тетради с красочными картинками и заданиями на знание безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

«Ежегодно несколько раз в году в связи с паводком, а также каникулами, мы систематически составляем и направляем информационные письма во все учреждения образования. Специалисты рассказывают ребятам — как вести себя вблизи водоемов в весенний и осенний период, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации. Это своего рода памятки, как для детей, так и для их родителей», — прокомментировала главный специалист Управления образования Вологды Лидия Белягина.

Такие письма направлены в 83 детских сада и 41 школу города. Помимо них есть еще и учреждения дополнительного образования. Памятки размещаются на сайтах, а также в дневниках, чтобы донести информацию до родителей.

По предварительной информации ледоход в Вологде начнется во второй декаде апреля.

На реке уже установили аншлаги, предупреждающие о запрете выхода на лед. В ближайшее время спасатели выйдут в рейды, чтобы еще раз напомнить вологжанам о правилах безопасности. Напомним, за нахождение на льду в период весеннего половодья предусмотрена административная ответственность.