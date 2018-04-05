Школьники из Бибирева побывали в Аптекарском огороде МГУ и Зоологическом музее Москвы 

Третьеклассники школы № 1412 в минувший вторник, 3 апреля, побывали на экскурсии в Аптекарском огороде МГУ. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Школьники прослушали увлекательную лекцию о растениях-жителях пустынь и тропиков, посетили оранжереи с цветущими экспонатами, своими глазами увидели плоды ананасов, фиников, бананов, — рассказали в администрации школы.
На следующий день, 4 апреля, ученики третьих классов посетили Зоологический музей Москвы, где прослушали лекцию на тему «Животные в сказках Редьярда Киплинга», вспомнили сказки автора, рассмотрели мангустов, змей, крокодилов и других героев произведений английского писателя.
(вт)