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Школьники из Бибирева побывали в Аптекарском огороде МГУ и Зоологическом музее Москвы
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Школьники из Бибирева побывали в Аптекарском огороде МГУ и Зоологическом музее Москвы 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Третьеклассники школы № 1412 в минувший вторник, 3 апреля, побывали на экскурсии в Аптекарском огороде МГУ. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Школьники прослушали увлекательную лекцию о растениях-жителях пустынь и тропиков, посетили оранжереи с цветущими экспонатами, своими глазами увидели плоды ананасов, фиников, бананов, — рассказали в администрации школы.
На следующий день, 4 апреля, ученики третьих классов посетили Зоологический музей Москвы, где прослушали лекцию на тему «Животные в сказках Редьярда Киплинга», вспомнили сказки автора, рассмотрели мангустов, змей, крокодилов и других героев произведений английского писателя.
(вт)
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