За что на самом деле увольняют учителей по статье «аморальное поведение»

Последнее время учителя стали фигурировать в громких скандалах с формулировкой «уволен по статье за аморальное поведение». Для педагогов такое увольнение становится не только волчьим билетом, но и судебными тяжбами. Уволенные учителя объясняют эти вопиющие случаи тем, что администрации школ таким образом избавляются от неугодных им учителей, пользуясь расплывчатостью понятия «аморальный поступок». Уволенные из московских школ по этой статье педагоги выступили на пресс‐конференции в НСН.

Учителя физкультуры Валерия Литвинова администрация школы уволила, представив фото и видео, на которых преподаватель прикасается к ученице. При этом родители школьницы высказывались в защиту Литвинова, но суд доводы родителей не принял. Мужчина рассказал, что он преподавал физкультуру 10 лет в школе № 170, когда он повздорил с директором учебного заведения

из-за снижения зарплаты — начались проблемы. Сначала ему стали поступать выговоры за якобы прогулянные уроки, хотя он предоставлял необходимые справки. Потом урезали часы почти вдвое, а затем и вовсе уволили с работы по статье за аморальное поведение, обвинив в сексуальном домогательстве к одной из учениц.

«Для меня это было шоком, когда мне объявили, что меня увольняют за «аморальное поведение». Я проводил обычный урок, просто показывал ученице технику, как надо выполнять упражнение. Все это было под камерами видеонаблюдения, они даже не предоставили видео на суде, просто показали вырезанное фото, где я держу ее за руку. Для меня эти обвинения странные. Тем более прямая обязанность учителя физкультуры — страховать детей, они могут травмироваться. Никто не знает, что я пережил и что переживаю сейчас, хорошо хоть близкие и друзья меня поддерживают», — рассказал бывший учитель физкультуры школы № 170 Валерий Литвинов.

Экс-читель

математики в школе № 2097 Наталья Мецен была также уволена по статье за аморальное поведение. После того как она путем нехитрых уравнений высчитала, что школа сэкономила на зарплатах ее коллег 43 миллиона рублей, со стороны руководства началась травля. По версии администрации школы, «аморальный поступок» заключался в том, что она толкнула социального педагога, назначенного дежурным администратором, а также пыталась вырвать у нее из рук запрос на объяснительную в связи с опозданием на урок. Теперь Наталья Мецен год пытается отстоять свое доброе имя в судах и не может найти работу.

Я и не могу работать, у меня волчий билет без права заниматься педагогической деятельностью, как у меня и написано в трудовой. То есть я ни в одну школу устроиться не могу в принципе

— Наталья Мецен, бывший учитель математики школы № 2097.

Еще один «аморальный учитель» — Светлана Колядова, педагог первой категории с 40-летним

стажем. Она была уволена за «стриптиз перед восьмиклассниками». Глядя на то, с каким трудом она передвигается, в это сложно поверить. Позже завучи напишут, что учительница приподняла блузку перед учеником, но не учли в своих показаниях, что в тот день

58-летняя

педагог была не в блузке. Дело сфабриковано, уверена Светлана. Директор школы просто решила избавиться от неугодного ей педагога.

«Если я видела, что нарушается закон, я обращалась в прокуратуру , в Департамент образования. Естественно, что директора это нервирует, потому что он не хочет, чтобы на него писались жалобы. Да и уволить по другой статье невозможно было меня, я не нарушала дисциплину, я всегда ответственно ко всему отношусь, а чтобы быстро уволить учителя и вообще положить конец его учительству. «Аморальное поведение» — это единственная статья, которая возможна», — рассказала учитель географии школы № 1256 Светлана Колядова.

Светлане Колядовой повезло больше, чем героям, о которых мы рассказывали в начале. Она доказала в суде, что не танцевала стриптиз перед детьми, и сумела отстоять свое право заниматься учительской деятельностью дальше. Ее вернули в школу, в которой она работала, но доверие детей, по ее словам, безвозвратно утрачено.

Всех этих учителей объединяет не только статья, по которой их уволили из школ. Все они до увольнения состояли в профсоюзе и боролись за права учителей. Теперь речь идет о защите их собственного имени. Светлана теперь председатель профсоюза в своей школе, а вот Наталья Мецен, чтобы доказать свою невиновность, планирует дойти до Европейского суда, если потребуется. Учитель — это не просто ремесло, а призвание на всю жизнь, уверен физрук Валерий Литвинов, некогда призер конкурса «Московский Учитель года -2008». Пока ему приходится зарабатывать на жизнь, работая таксистом.