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Родительский контроль за процессом питания в школах может появиться в Подмосковье
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Родительский контроль за процессом питания в школах может появиться в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области у родителей школьников может появиться возможность контроля за качеством питания в образовательных учреждениях, сообщил председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Сергей Керселян.
В четверг в Московской областной думе проходит совместное заседание комитетов парламента по вопросам образования, культуры и туризма и по вопросам аграрной политики и потребрынка.
«Если мы дадим родителям полномочия о том, чтобы они этот процесс (питания в школах — ред.) контролировали, они будут делать это с большим удовольствием, они очень заинтересованы в этом. В конечном счете мы будем иметь самый действенный контроль — родительский контроль. Если мы это введем, и плохая продукция не появится. Нужно дать людям право голоса», — сказал Керселян.
Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова предложила пересмотреть цены на обеды в школах.
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