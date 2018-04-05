Родительский контроль за процессом питания в школах может появиться в Подмосковье

Московской области у родителей школьников может появиться возможность контроля за качеством питания в образовательных учреждениях, сообщил председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Сергей Керселян

В четверг в Московской областной думе проходит совместное заседание комитетов парламента по вопросам образования, культуры и туризма и по вопросам аграрной политики и потребрынка.

«Если мы дадим родителям полномочия о том, чтобы они этот процесс (питания в школах — ред.) контролировали, они будут делать это с большим удовольствием, они очень заинтересованы в этом. В конечном счете мы будем иметь самый действенный контроль — родительский контроль. Если мы это введем, и плохая продукция не появится. Нужно дать людям право голоса», — сказал Керселян.