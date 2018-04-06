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Кубанские школьники участвуют в конкурсе по созданию наноспутников
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Кубанские школьники участвуют в конкурсе по созданию наноспутников 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЦМИТ «Перспектива» с поддержкой Фонда содействия инновациям, Фонда «Талант и успех» и Космического центра Сколковского института науки и технологий объявляет о начале Международного конкурса «Спутник моей школы». Заявки на участие команды в конкурсе подаются не позднее 1 мая нынешнего года, сообщает пресс-служба министерства образования.
В конкурсе могут принять участие команды учащихся школ, колледжей, ВУЗов в возрасте от 14 до 18 лет. В каждой команде могут быть от 4 до 5 человек (разрешено пригласить 1 или 2 студентов), а научным руководителем может выступать преподаватель учебного заведения. По итогам рассмотрения проектов экспертное жюри назовет три команды, которые пройдут в финал конкурса, где им дадут базовые наборы оборудования и часть расходных материалов для изготовления. Срок выполнения работ по изготовлению наноспутников — 9 месяцев.
В результате команды-победители будут приглашены на «Космическую смену» образовательного центра «Сириус» в марте следующего года. После ее окончания члены команд могут принимать участие в иных конкурсах космической направленности, получая при этом экспертное сопровождение от партнеров конкурса.
«ФедералПресс» напоминает, что в рамках СЭФ-2018 пройдет конкурс детской компьютерной графики «Мечты о будущем».
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