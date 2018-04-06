Кубанские школьники участвуют в конкурсе по созданию наноспутников

В конкурсе могут принять участие команды учащихся школ, колледжей, ВУЗов в возрасте от 14 до 18 лет. В каждой команде могут быть от 4 до 5 человек (разрешено пригласить 1 или 2 студентов), а научным руководителем может выступать преподаватель учебного заведения. По итогам рассмотрения проектов экспертное жюри назовет три команды, которые пройдут в финал конкурса, где им дадут базовые наборы оборудования и часть расходных материалов для изготовления. Срок выполнения работ по изготовлению наноспутников — 9 месяцев.

В результате команды-победители будут приглашены на «Космическую смену» образовательного центра «Сириус» в марте следующего года. После ее окончания члены команд могут принимать участие в иных конкурсах космической направленности, получая при этом экспертное сопровождение от партнеров конкурса.