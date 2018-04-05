Призером Всероссийской олимпиады школьников по праву стала школьница из Измайлова

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву успешно выступила ученица школы № 1290.

В Нижнем Новгороде в конце марта состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву. Район Измайлово представляла ученица 10 класса школы №1290 Александра Пантелеева. В итоге москвичка великолепно справилась со своими заданиями и стала призером олимпиады.

Стоит отметить, что при подготовке школьницы активно участвовали педагоги Анна Банчикова, Татьяна Петрова и другие.