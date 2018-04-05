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Призером Всероссийской олимпиады школьников по праву стала школьница из Измайлова
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Призером Всероссийской олимпиады школьников по праву стала школьница из Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву успешно выступила ученица школы № 1290.
В Нижнем Новгороде в конце марта состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву. Район Измайлово представляла ученица 10 класса школы №1290 Александра Пантелеева. В итоге москвичка великолепно справилась со своими заданиями и стала призером олимпиады.
Стоит отметить, что при подготовке школьницы активно участвовали педагоги Анна Банчикова, Татьяна Петрова и другие.
В олимпиаде приняли участие 259 учащихся 9-11 классов из 65 регионов России. В состав жюри входят преподаватели ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, практикующие юристы и 12 преподавателей ННГУ им. Н. И. Лобачевского.
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