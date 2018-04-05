Регионы предлагают добавить практики в школьные уроки ОБЖ

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Российские педагоги поддержали необходимость модернизации методик преподавания основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в современных школах. О том, что содержание уроков нуждается в изменении, ранее заявляла министр образования и науки РФ Ольга Васильева . Активное обсуждение этого вопроса возобновилось после трагедии в торговом центре в Кемерове

Почему сегодня нужно разрабатывать новые подходы при работе с детьми, как усилить ориентированность предмета на практику, и с какими проблемами можно столкнуться при внедрении образовательных стандартов, — в материале ТАСС.

Больше практики

Опрошенные ТАСС эксперты отметили, что при изменении концепции преподавания ОБЖ основной акцент необходимо сделать на отработке практических навыков. Так, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий Петрозаводского госуниверситета Валентина Кирилина отметила, что перед учителем ОБЖ стоят задачи по подготовке школьников к верным действиям в экстренных ситуациях, поэтому на уроках должно быть больше практики. «Практику можно проходить на предприятиях, где школьник мог бы „прочувствовать“ моделируемую ситуацию. В школах должны быть тематические кабинеты, где бы ученик увидел, потрогал, узнал, как и в каких ситуациях эти предметы используют», — пояснила она.

Заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета Афанасий Сергин считает, что практикоориентированные занятия и конкурсные мероприятия можно внедрить в виде сборов полевых лагерей, которые были бы оснащены современным оборудованием. «Кроме того, необходимо поощрять военно-патриотические объединения, клубы юных спасателей», — сказал он, добавив, что школы, в которых действуют такие клубы, показывают лучшие результаты на олимпиадах по ОБЖ и на профильных конкурсах.

При этом формы отработки навыков могут быть различными, к примеру, это можно реализовать и на территории торгово-развлекательных центров, считает начальник учебного центра подготовки спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Силкин . «Но это достаточно сложно организационно, потребуется согласование с собственниками зданий, ведомствами, нужна поддержка Минобразования », — уточнил он.

Кроме того, по мнению директора Шахтинского казачьего кадетского корпуса генерала Я. П. Бакланова Виталия Бобыльченко, помимо основных уроков ОБЖ школьникам необходимо участвовать в учениях по тушению пожаров. С этим же согласна директор лицея №5 Волгограда , член Общественного совета при Минобрнауки РФ Лариса Тропкина. «Трагедия в Кемерове показала, что надо больше обучать детей основам безопасности не за школьной партой, а на практике. Например, приводить их на те же учения, которые проводят пожарные», — сказала собеседница агентства.

Что уже делается?

Некоторые российские школы уже сегодня в рамках существующих программ стараются расширить изучение ОБЖ, но это не всегда получается из-за утвержденных норм и правил, рассказал учитель ОБЖ и технологии гимназии №1 Искитимского района Новосибирской области , заместитель председателя региональной Ассоциации учителей и преподавателей ОБЖ Гарегин Макян.

Тем не менее в регионах уже есть примеры реализации новых подходов. Так, в Хабаровске в этом году стартовал проект комплексной безопасности образовательной организации. «Пять городских и сельских школ в регионе решили участвовать в пилотном региональном проекте. В этих образовательных учреждениях к вопросам безопасности будут подходить всесторонне, начиная от организации пропускного режима, заканчивая преподаванием основ безопасности не только на уроках ОБЖ, но и на уроках других предметов, например, физики, химии», — пояснила замначальника управления общего образования министерства образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова.

А в Краснодарском крае разрабатывается специальная энциклопедия безопасности, сообщил министр ГО и ЧС региона Сергей Капустин . «Она должна максимально просто и доходчиво объяснять простые правила поведения в разных ситуациях. Мы постарались доступным, где-то анимационным языком донести максимально простые алгоритмы, где все ситуации разложены на шаги», — сказал он.

В сочинской школе №10 имени атамана С. И. Белого урок ОБЖ усилили за счет введения строевой подготовки. «В казачьих классах особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, возрождению и сохранению традиционной культуры, мы популяризируем традиционные казачьи виды физической культуры и спорта — казачьи игры, которые помогают научиться ловкости. Сегодня нам нужно усилить пропаганду защиты детей, как это было раньше, разработать алгоритм поведения в различных чрезвычайных ситуациях», — считает директор школы Владимир Давыдов

Курс на внешкольную работу с детьми по безопасности взяли в Сахалинской области , где в 2005 году запустили социальную программу «Что делать в чрезвычайных ситуациях». «За время ее существования создано 50 мультфильмов по различным темам детской безопасности, их учителя используют в урочной и внеурочной деятельности. На тему безопасности создаются напольные и настольные игры», — уточнила ведущий специалист-эксперт отдела управления гражданской защиты ГУ МЧС по Сахалинской области Наталья Шарухина, добавив, что мультфильмы уже демонстрируются и в других регионах страны.

Кадровый вопрос

Эксперты подчеркивают, что изменение методик преподавания потребует дополнительного обучения педагогов. Так, с этим согласен завкафедрой безопасности жизнедеятельности факультета физической культуры, спорта и безопасности Уральского государственного педагогического университета, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Василий Гафнер

Заместитель руководителя ГУ МЧС по Адыгее Андрей Колесник отметил, что все преподаватели ОБЖ должны регулярно проходить курсы повышения квалификации, чтобы держать руку на пульсе постоянно меняющегося законодательства в области пожарной безопасности. «Зачастую они владеют устаревшей информацией по тем требованиям, которые предъявляются законодательством», — сказал он.

Этой же позиции придерживается председатель правления Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации «Знание» Татьяна Артемова . «Первое, что нужно менять — чтобы подготовка учителей ОБЖ была на таком же серьезном уровне как подготовка учителей— литераторов, историков, учителей английского языка», — добавила собеседница агентства.

По мнению председателя общественного совета и главного психолога Минобразования Саратовской области Сергея Саратовского, формат преподавания ОБЖ стоит изменить с учетом современных реалий — нужно обучать детей поведению в кризисных ситуациях, а также навыкам информационной безопасности. «Сейчас ОБЖ преподают военные в отставке, учителя физкультуры, но, к сожалению, многие их них не вполне подготовлены. В первую очередь нужна подготовка специалистов, которые будут преподавать ОБЖ в новом виде, это должны быть люди в хорошей физической форме и со знаниями основ кризисной психологии», — пояснил он.