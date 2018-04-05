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Богородские школьники побывали на военных сборах
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Богородские школьники побывали на военных сборах 

Официальный сайт управы района Богородское 39 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Настоящими солдатами на пять дней стали учащиеся школы №362 вместе с учениками и студентами образовательных организаций города Москвы. Организатором мероприятия выступил Центр социальной адаптации военнослужащих.
Десятиклассники школы №362 в конце марта побывали на пятидневных сборах, где учились военному искусству. В первый день школьники из Богородского, разделившись на взводы, знакомились с воинской частью и своими сержантами, которые были закреплены за группой ребят на весь срок пребывания.
На следующий день уже начинались полноценные учебные занятия по различным темам. Школьники изучали тактику, уставы, историю Вооруженных сил Российской Федерации и многое другое.
Также ребята стреляли в электронном тире, разбирали и собирали автоматы, приняли участие в военно-спортивной эстафете. По результатам эстафеты богородские учащиеся были награждены грамотами: II место в смотре строя и песни (в номинации «Песня» и в номинации «Строевой шаг») и II место по результатам 5-дневных сборов по изучению основ военной службы.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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